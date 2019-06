Izraeli rakétákat lőtt le a szíriai légvédelem

A szíriai légvédelem lelőtt több izraeli rakétát szerdára virradóra az arab ország déli részén – jelentette a SANA szíriai állami hírügynökség, hozzátéve, hogy személyi sérülés nem történt.

A hírügynökség értesülései szerint a rakétákat a Golán-fennsíkhoz közeli Deraa tartomány fölött lőtték le.

A zsidó állam a múlt héten is végrehajtott hasonló támadásokat szíriai katonai célpontok ellen, ami civil aktivisták szerint 15 halálos áldozatot követelt. A művelettel kapcsolatban izraeli források azt közölték, arra a két rakétára válaszul hajtották végre, amellyel Szíria Izraelt próbálta támadni.

A szíriai állami média májusban több, halálos áldozatokkal is járó rakétatámadásról számolt be, egyebek közt izraeli rakéta csapódott be a Golán-fennsík szíriai ellenőrzés alatt álló részén található Kuneitra tartományában is.

A zsidó állam általában nem kommentálja a szomszédos Szíriában végrehajtott csapásairól szóló jelentéseket. Az elmúlt hónapokban azonban Izrael egyre nyíltabban intézett támadásokat olyan szíriai célpontok ellen, amelyek állítása szerint a Damaszkusz közeli szövetségesének számító Iránhoz vagy a Hezbollah libanoni síita szervezethez köthetőek.