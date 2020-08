Ismét tombol az erőszak Amerikában: Denverben biciklit dobtak egy motoros rendőrre

Helyi idő szerint szombat este a denveri rendőrkapitányság épülete előtt gyülekeztek a rendőrellenes erők. A Fox News beszámolója szerint a radikális zavargók megpróbálták lebontani a coloradói szövetségi állam parlamentjét védő kordont. Az incidensről videók is készültek – írja a V4NA.

A denveri KUSA-TV beszámolója szerint rendőrök is megsérültek, valaki például egy biciklit hajított egy motoron közlekedő rendőrre.

A protest in front of Denver Police headquarters is small but has escalated quickly. About 50 protesters are here right now, many with shields and helmets. A van pulled up and passed out shields to protesters. Protesters are at a standoff with a SWAT team now #9News pic.twitter.com/XlzmcenfG9

— Marc Sallinger (@MarcSallinger) August 23, 2020