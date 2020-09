Iratok tűntek el a választást követő éjszakán a mohácsi városházáról

Hétfőre virradó éjszaka ismeretlenek jártak a mohácsi városházán, ahonnan iratokkal távoztak, tájékoztatott Pávkovics Gábor, Mohács vasárnap megválasztott új polgármestere. Elmondta azt is, hogy tervei szerint október 9-én tartják meg a képviselő-testület alakuló ülését. A korábbi városvezetővel, Csorbai Ferenccel csütörtökön találkozik, akkor kerül sor az átadás-átvételre.

– Egyelőre nem tudni, kik és pontosan milyen szándékkal jártak a vasárnap tartott választást követően, hétfőre virradó éjszaka a mohácsi városházán – nyilatkozta a pecsiujsag.hu portálnak Pávkovics Gábor, Mohács új polgármestere. – A polgármesteri irodából vittek el tekintélyes mennyiségű iratot. Az ügyet mindenképpen ki kell vizsgálni, amennyiben nem tisztázódik, rendőrségi feljelentésre is sor kerülhet. Az ismeretleneket megörökítette a biztonsági kamera, azaz az akciójukról felvétel készült – tette hozzá.

Pávkovics Gábor a lap érdeklődésére azt mondta, ez az ügy biztosan szóba kerül csütörtökön, amikor Csorbai Ferenccel, a várost eddig vezető MSZP-s polgármesterrel találkozik az átadás-átvétel ügyében.

A most megválasztott polgármester kifejtette, tervei szerint október 9-én, pénteken kerül sor a képviselő-testület – amelyben kétharmados többsége van a nemzeti oldalnak – alakuló ülésére.

Ezen alpolgármestereket is választanak. Pávkovics Gábor Csizmadia Csabát – aki listán szerzett mandátumot – és külsősként Cserdi Áront kérte fel a posztra, akik el is vállalták a megbízatást.

Ugyanakkor az alakuló ülésen várhatóan a Csorbai Ferenc által – meglehetősen furcsa körülmények között – eltávolított jegyző, Kovács Mirella visszahelyezésére még nem kerülhet sor.

– Feltett szándékom, hogy a továbbiakban is a sok éve kifogástalan munkát végzett, a mohácsiak által nagyra becsült jegyző asszony irányítsa a hivatalt, ám mivel ügyében munkaügyi bírósági eljárás folyik, erre minden bizonnyal még várni kell, azonban keressük a megfelelő jogi megoldást – fogalmazott Pávkovics Gábor.

A frissen megválasztott mohácsi polgármester végül elmondta azt is, az alakuló ülés nem pusztán formális, ünnepi ülés lesz, hanem azonnal elkezdik az érdemi munkát is, mivel nagyon sok megoldásra váró feladat halmozódott fel az elmúlt egy esztendő során. Hozzátette azt is, már hétfőn találkozott a polgármesteri hivatal dolgozóival, áttekintették az előttük álló teendőket.

– Már régen láttam ennyi mosolygós arcot – érzékeltette a megváltozott hangulatot Pávkovics Gábor.