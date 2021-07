Így szereti a Momentum az uniós pénzeket

„A Momentum azt szeretné elérni a következő EU-költségvetés tárgyalásakor, hogy az uniós pénzek nagy része közvetlenül jöjjön Magyarországra, ne a kormány költhesse el azokat.”

Donáth Anna, 2020. június 29.:

„Az EU következő költségvetésében célzott forrást kívánunk biztosítani az LMBTQ-társadalom védelmével és képviseletével foglalkozó civil szervezetek számára is.”

Donáth Anna, 2020. október 1.:

„A Momentum álláspontja egyértelmű, és erről pártcsaládunkat, a Renew Europe-ot is meggyőztük: az EU-s pénzeket a korrupt kormányok és strómanjaik megkerülésével, igazságosan kell szétosztani, közvetlenül önkormányzatoknak, a civil társadalomnak és a helyi, tisztességes vállalkozóknak kell adni. Tehát nem Magyarországot, hanem Orbán Viktort kell »pénzügyileg kiéheztetni« – nem szabad ugyanis a nemzetet büntetni a kormány bűneiért.”

Cseh Katalin és Karácsony Gergely egyeztetésén, 2020. november 18.:

„Soha nem volt még olyan nagy szükség arra, hogy az uniós források a lehető leghamarabb és hiánytalanul megérkezzenek a tagállamokba, mint most, a koronavírus-járvány és a nyomában járó egészségügyi, valamint gazdasági válság idején.”

Cseh Katalin, 2021. február 14.:

„A kormányok folytassanak érdemi megbeszélést a terv összeállításakor a helyi szereplőkkel, a civil szervezetekkel és az önkormányzatokkal, ugyanis ki más tudhatná jobban, hogy valójában mire van szükség, mint a helyben érdekelt felek? A Momentumnál azt követeljük, hogy a kormány hozza nyilvánosságra a nemzeti helyreállítási tervet, számoljon be arról, milyen szakmai egyeztetéseket tartottak, illetve vonják be a folyamatba az önkormányzatokat is. Az uniós pénz ugyanis nem a kormányé, hanem az embereké.”

Cseh Katalin, 2021. március 11.:

„Az EU az oligarchák pénzautomatájának szerepébe kényszerült. […] Következmények nélkül lehet kilapátolni az uniós pénzeket, ennek az új mechanizmus azonban véget vethet. Az éveken át tartó késlekedést követően csak a megfelelő fellépés lehet elégséges az Európai Parlament számára.”

Cseh Katalin három másik baloldali EP-képviselővel az Európai Bizottságnak közösen írt levélben, 2021. július 7.:

„Nincs idő további halogatásra. Nemcsak azért, mert hamarosan a helyreállítási alap forrásai is megindulnak a tagállami – közöttük magyar – költségvetés irányába, hanem azért is, mert az elmúlt hónapokban is több visszaélésről szereztek tudomást. A jogállamiság rendszerszintű problémáiról van szó. Ezért az eljárást meg kell indítani. Ez az aktus egyúttal felfüggeszti az uniós kifizetéseket mindaddig, amíg a kormány helyre nem állítja a jogállamiságot.”

Cseh Katalin, 2021. július 8.:

„Ne húzza az időt a bizottság, ne tétlenkedjenek tovább! Foglalkoznunk kell azzal, amikor egy tagállamban megsértik a jogállamiságot, amikor korrupció fenyegeti az uniós forrásokat. Állásfoglalásunkban felszólítottuk a bizottságot, hogy késedelem nélkül vizsgálja ki a jogállamiság bármely olyan megsértését, amely kellően közvetlenül érinti az unió költségvetésével való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az unió pénzügyi érdekeinek védelmét.”

Borítókép: Cseh Katalin, a Momentum listavezetője és Fekete-Győr András, a párt elnöke a Momentum eredményváró rendezvényén a fővárosi Dürer Rendezvényházban az európai parlamenti (EP-) választás napján, 2019. május 26-án