Horogkereszteket firkáltak a belgrádi magyar nagykövetségre

A diplomáciai képviselet dolgozói a falfirkát már letakarították, és feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen.

Az önkényuralmi jelek mellett a „Tűnés az utcámból” és a „fasiszták” felirat volt olvasható. A belgrádi magyar nagykövetség épülete Belgrád központjának egy forgalmas utcájában található.

Egyelőre nem lehet tudni, ki volt a firkáló, a tett kiváltó oka lehet viszont az az MTI beszámolója szerint, hogy a közelmúltban Sergej Trifunovic színész, az ellenzéki Szabad Polgárok Mozgalmának elnöke sértő megjegyzéseket tett a magyarokra.

A történtekről először a Balkan Insight nevű újság tudósított, melynek Twitterén képeket is látni lehet a magyar diplomáciai képviselet bejáratáról.

Unknown perpetrators graffitied swastikas and insulting messages calling Hungarians "fascists" on the plaques outside of the consular section of Hungary's Embassy in Serbia.

The Belgrade police had been seen in front of the building this morning. pic.twitter.com/QY8IstkV6m

— Balkan Insight (@BalkanInsight) April 23, 2019