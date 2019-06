Helikopter csapódott egy New York-i épületbe

Nekiütközött egy épületnek egy helikopter hétfő délután New York City-ben, egy ember meghalt.

A tűzoltóság a Twitteren azt írta, az eset Midtown Manhattan városnegyedben történt, a Hetedik sugárúton – írja az Origo a Fox News alapján.

A helikopter kényszerleszállást akart végrehajtani a ködös és esős időben egy 54 emeletes toronyház tetején, amikor a baleset történt. Úgy tudni, a helikopter a becsapódáskor azonnal kigyulladt.

A helyi idő szerint a kora délutáni órákban történt katasztrófának egy halálos áldozata van: a gépet vezető pilóta, aki egyedül tartózkodott a helikopteren.

A helicopter has crashed into the top of a building in midtown Manhattan New York City, 787 7th Avenue. Evacuations of sorrounding buildings underway and the fite has been put out by a massive cache of NYPD and fire department. #NYC #helicopter pic.twitter.com/qfabGisdFD — Waleed Parwez Choudhry (@waleedpchoudhry) June 10, 2019

Egy nő, aki az épületben volt, a Fox News-nak azt mondta, hatalmas robajt lehetett hallani, és az egész épület megremegett.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019

Több százan dolgoznak az épületben, a kiürítés jelenleg is tart. A sugárutat lezárták, és arra kérték az embereket, kerüljék a környéket.

A tűzoltók és a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre, perceken belül megjelent New York állam éppen a városban tartózkodó kormányzója, Andrew Cuomo is.

Donald Trump elnököt azonnal tájékoztatták a katasztrófáról, leszögezve, hogy nem terrortámadásról, hanem közlekedési balesetről van szó. Az elnök ezt követően Twitteren közölte, hogy a kormányzat készen áll bármiféle segítség megadására.

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2019

Borítókép: készenlétben rendőrök és tűzoltók a baleset helyszínén