Hadházy: konfliktusban állok Tóth Csaba politikájával

Remélem, hogy a létrejövő vitában nem egymás nézeteivel leszünk elfoglalva, hanem azzal, hogy mit tervezünk a következő négy évben megvalósítani – mondta Hadházy Ákos, Zugló momentumos képviselőjelöltje annak kapcsán, hogy a szocialista Tóth Csaba nem jelent meg a Partizán által rendezett vitán.

A baloldali parlamenti pártok által támogatott MSZP-s képviselőjelölt kettős mércével vádolta Hadházyt a korrupcióellenes magatartásában, a momentumos jelölt ezt szomorúnak tartja – írja a Magyar Nemzet.

„A képviselő úr hiánya fájó volt, a vitára kész vagyok, bizonyos alapvető feltételek megléte esetén” – így reagált a Magyar Nemzetnek Hadházy Ákos, Zugló momentumos képviselőjelöltje arra a kérdésre: mit szól ahhoz, hogy ellenfele, az MSZP–Párbeszéd, a Jobbik, az LMP és a DK támogatását is élvező Tóth Csaba nem vállalta el a képviselőjelölti vitát a Partizán műsorában, viszont a Zugló TV-ben – a szocialista képviselő elmondása szerint – szívesen látná őt egy másik beszélgetés alkalmával. Hadházy Ákos a lapnak azt is elmondta,

szomorúnak tartja, hogy az önkormányzati képviselő kettős mércével vádolta őt.

„Remélem, hogy a létrejövő vitában nem egymás nézeteivel leszünk elfoglalva, hanem azzal, hogy mit tervezünk a következő négy évben megvalósítani” – tette hozzá a Momentum jelöltje, megjegyezve azt is: „nem állok személyes konfliktusban a képviselő úrral, a politikájával viszont igen.”

Mint ismert, nem csitulnak a kedélyek Zugló előválasztási harcában, miután a Partizán által rendezett vitában egyedül Hadházy Ákos állt a pulpitus mögött, Tóth Csaba viszont megtagadta a részvételt. Ennek apropója, hogy

a szocialista jelölt feljelentette Gulyás Mártont, amiért a Karácsony Gergellyel készült interjú során „rágalmazta” Tóth Csabát. A baloldali önkormányzati képviselő kettős mércével is megvádolta politikai ellenfelét.

„Zuglói szövetségesei között ott van az a Mórocz János, az MMM helyi vezetője, elítélt bűnöző, aki több mint két évet ült börtönben 62 millió forintos csalás miatt. Pár éve szabadult, jelenleg Hadházy kampányának egyik vezetője”

– állította Tóth Csaba, aki azt is megjegyezte: Hadházy szövetségesei közt ott van az „álcivil” Várnai László. Szerinte őt már jogerősen elítéltek garázdaságért, közúti veszélyeztetésért és rongálásért is. Továbbá őt támogatja Rózsa András momentumos alpolgármester is, aki – Tóth Csaba szerint – cégtemetőt üzemeltet.

Az alapkonfliktus akkor alakult ki, amikor a baloldali parlamenti pártok a szocialista önkormányzati képviselő mögé álltak be a baloldali előválasztáson, Hadházy ellenében. Miután Jakab Péter bejelentette, a Jobbik is Tóth Csabát támogatja,

a momentumos jelölt közösségi oldalán elkészítette a Tóth–Jakab páros hiányzó plakátját. Történt ugyanis, hogy a Jobbik egy olyan plakáton biztosította támogatásáról Tóth Csabát, amelyen nem szerepelt Jakab Péter.

Tóth támogatása egyébként azért is kínos a Jobbiknak, mert a párt pont a korrupció témájával igyekszik kampányolni, Tóth politikai karrierjét pedig végigkíséri a korrupciógyanús ügyek tömkelege, bár eddig sohasem ítélték el semmiért. A képviselő hírnevére jellemző, hogy még a vele készült Partizán-interjúban is megkérdezték tőle, hogy ölt-e, öletett-e már embert, ráadásul egy hangfelvétel tanúsága szerint azt a Karácsony Gergelyt is megfenyegette, aki támogatásáról biztosította a kétes hírű baloldali politikust.

