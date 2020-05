Ha sokan mennek el a szűrésre, szabadabban tölthetjük a nyarat

A cél, hogy a felmérés minél pontosabb képet mutasson a hazai járványügyi helyzetről.

Veszprémben, Székesfehérváron és Győrött ismételt szűrőnapot tartanak 05. 13-án a Semmelweis Egyetem munkatársai, annak érdekében, hogy akik a korábbi időpontban nem tudtak elmenni az országosan reprezentatív vizsgálatra, részt tudjanak venni ezen – tudta meg lapunk Merkely Bélától, a Semmelweis Egyetem rektorától.

Az országos szinten péntekig tartó szűrésen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által kiválasztott 17 778 fő meghívásos alapon vesz részt minden régióból és 14 év felett minden korosztályból.

A minták legnagyobb részét a négy hazai orvosképző egyetem munkatársai veszik le, a vizsgálatok mintegy felét pedig a Semmelweis Egyetem munkatársai végzik el. A mintavételben segítenek a mentőszolgálatok és a vízimentők munkatársai is. A vizsgált személyek megtudhatják, hogy átestek-e már a fertőzésen, vagy épp fertőzöttek-e.

Annak érdekében, hogy a felmérés minél pontosabb képet mutasson a hazai járványügyi helyzetről, rendkívül fontos, hogy akik meghívást kaptak, el is menjenek a szűrésre.

A Veszprém megyei Révfülöp volt az első olyan település, ahol egy nap alatt az összes, KSH által kiválasztott személy eljött a szűrésre. Ott május 5-én összesen 25 főnél végezték el a vizsgálatot. Egy embernek a vizsgálaton csak egyszer szükséges megjelenni.

Mivel a Semmelweis Egyetem területéhez tartozó nagyobb városokból megfogalmazódott egy ilyen kérés, Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron 05. 13-án egy extra szűrőnapot is tartunk – mondja a rektor.

Az itt vagy a környéken élő, KSH által kiválasztott, de a mintavételre még nem jelentkezők telefonon, illetve a háziorvosokon keresztül kapnak majd értesítést a vizsgálat pontos helyszínéről és időpontjáról, amely 2020. május 13. szerda 10-18 óra között lesz.

Az egyetem munkatársai elsősorban a 65 év felettiekhez és a krónikus betegekhez mennek házhoz, de a véghajrában vállaljuk, hogy kiszélesítjük ezt a kört, így akik nem tudnak elmenni, de saját otthonukban elvégeztetnék a szűrést, a 06-80-808200 zöldszámon jelezhetik- tette hozzá Merkely Béla.

A vizsgálatban való részvétel teljesen biztonságos, az időpontokat úgy szervezték meg, hogy ne alakuljon ki várakozás másokkal egy légtérben. A vizsgálatot végzők a felmérés ideje alatt a betegellátásban nem vesznek részt, természetesen folyamatos az ő szűrésük is, valamint megfelelő védőfelszereléssel rendelkeznek, amelyet rendszeresen cserélnek. Így nem fordulhat elő, hogy ugyanabban a felszerelésben érkeznek két különböző vizsgálati személyhez.

A rektor elmondta azt is: a szűrésen a 25-60 év közti korosztály a legaktívabb, főként a 30-40 évesek, de a 14-18 évesek körében is nagyon jó az arány. A többieket a háziorvosok, a polgármesterek és jegyzők segítségével is megszólítják.

Merkely Béla nyitáspárti, úgy véli, hogy az egyetemi tankönyvek definíciója szerint már nincs járvány az országban, de ettől a járványveszély továbbra is fennáll. Az előírt biztonsági intézkedések mellett azonban egy szabadabb nyárra számíthatunk, mint amilyen a tavasz volt. Ennek előfeltétele, hogy minél többen vegyenek részt az országos szűrőkampányban – tájékoztat Merkely Béla.

A rektor ugyanakkor a fokozatosságra és a tervezésre is felhívja a figyelmet: a távolságtartás bevált, ezért azt továbbra is fontosnak tartja, a maszkviselést pedig a felnőttek számára kötelezővé tenné az utcán és a munkahelyeken is. Fontos, hogy a 65 év felettiek minden esetben viseljenek maszkot, még akkor is, ha csak olyan rövid időre hagyják el otthonaikat, mint a szemét kivitele, vagy a postaláda ürítése.

Az idősotthonokat, hajléktalanszállókat sem nyitná meg, illetve a kórházak ápolási osztályain továbbra is szigorú szabályokra van szükség.

A nyitás mindannyiunk érdeke, de ennek feltétele, hogy minél többen vegyenek részt a szűrővizsgálaton, és az így megszerezhető reprezentatív számokból kiolvasható fertőzöttségi adatok alacsonyak legyenek – mondja a rektor, majd hozzáteszi: az orvosegyetemek a nyitás után is követni fogják a vírus terjedését és a jelen vizsgálat ismétlését is tervezik, új helyszínek bevonásával.

A mostani felmérés péntekig tart, az eredményeket május végéig összesítik, de várhatóan a jövő hét elején már részeredményeket és a részvételi hajlandóság arányszámait is közli majd a Szegedi és Pécsi Tudományegyetem, valamint a Debreceni és Semmelweis Egyetem vezetése. Az országos reprezentatív vizsgálatba önkéntes alapon nem lehet jelentkezni, ugyanakkor a későbbiekben lesznek még hasonló felmérések a H-UNCOVER nevet viselő kutatás keretében.