György István: a számok azt mutatják, hogy sikeres az oltási program

Az adatok azt mutatják, hogy sikeres az oltási kampány Magyarországon – nyilatkozta György István, annak kapcsán, hogy már több mint hárommillió ember megkapta a vakcinát. A program megszervezésért felelős politikus szerint ebben jelentős szerepe van a hazánk által beszerzett keleti vakcináknak is. A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a baloldal vakcinaellenes kampányáról elmondta: tilosban járnak az ellenzéki politikusok, amikor az emberek életével játszanak.

György Istvánnal a Magyar Nemzet készített interjút.

Elértük a hárommillió beoltottat, és haladunk a három és fél millió felé. Mekkora a jelentősége ennek a mérföldkőnek tűnő számnak?

Valóban már több mint 3,25 millió főt beoltottunk és közel 1,4 millió azok száma, akik a második dózist is megkapták. Közel vagyunk ahhoz, hogy minden harmadik honfitársunk beoltott legyen. Ujjongásra még nincsen okunk, hiszen csak akkor lehetünk majd elégedettek, ha már minden regisztrált megkapta a vakcinát. A fokozatos újraindítás szempontjából viszont komoly jelentősége van az oltási programban az egyes mérföldkövek elérésének. Ha az uniós oltási adatokat nézzük, azt látjuk, hogy a többi tagállamhoz képest kétszeres sebességgel haladunk most. Ez is mutatja, hogy sikeresen szerveztük meg az oltási programot. A számok makacs tények, hiába vitatja a baloldal az eredményeinket, az adatokból látszik, hogy megfelelő az oltási ütemünk.

Mennyiben járult hozzá a keleti vakcinák beszerzése eddig a sikerhez?

Mintegy 1,25 millióan kaptak keleti vakcinát eddig, és kétmillióan nyugatit. A baloldal vádjaival ellentétben tehát az unión keresztül érkező vakcinákat sem őrizgetjük, hanem gyorsan beadjuk. A keleti vakcinák is hatásosak és biztonságosak, a magyar hatóságok kontingensenként külön is bevizsgálják őket. Minden vakcinával életeket mentünk, és egyáltalán nem mindegy, hogy a keletiek nélkül negyven százalékkal kevesebb oltást adhattunk volna be, ennyivel kevesebben lennének védettek a vírussal szemben. Éppen ezért felháborító a baloldal keletivakcina-ellenes kampánya.

A miniszterelnök hazánk életében az eddigi legnagyobb logisztikai kihívásnak nevezte az oltási program megszervezését. Mi teszi összetetté a feladatot?

Tényleg hatalmas feladat az egész ország oltását megszervezni. Körültekintőnek kell lennünk, hogy logikusan szervezzük meg a folyamatot. Először is elegendő vakcinára van szükség, hogy megfelelő ütemben haladhassunk. Ezután elég oltópontra és megfelelő egészségügyi személyzetre van szükség, akik képesek az oltások beadására. Ezen a téren is jól vizsgázunk eddig. Az eredmények igazolják: jó elképzelés volt, hogy a teljes egészségügyi rendszerre terveztük a programot, és a háziorvosokat is bevontuk a folyamatba. Alapvető hiba lett volna őket kihagyni, hiszen ők ismerik leginkább a pácienseiket. Ezt mutatja a német példa is. Ott korábban stadionokban és nagy oltópontokon zajlott az oltás, és valamennyivel mindig az uniós átlag alatt teljesítettek. Csak a múlt héten vonták be a háziorvosokat, s azóta már a németek is kicsit jobban haladnak.

Mit szól ahhoz, hogy az ellenzék mindennek ellenére tömeges oltópontokat hozna létre?

Az ellenzék követelései az oltóhelyekkel kapcsolatban teljesen légből kapottak, az eddigi tapasztalatokból világosan látszik, hogy továbbra sem oltóhelyből, hanem vakcinából van kevés. Hazánkban több mint 5700 oltópont áll rendelkezésre ütemezett oltási heteken. Az úgynevezett tömeges oltási szakaszban pedig több mint 6700. Így a lakóhelyükhöz közel tudjuk oltani az embereket, és így a legnagyobb a rendszer áteresztő képessége is. A jelenlegi oltópontokon lényegesen több vakcinát is be tudnánk adni. Természetesen nem zárkózunk el semmilyen logikus tömeges oltási megoldástól a jövőben, ha annyira sok vakcinánk lesz, de ez egyelőre nem indokolt, és amíg lehet, szeretnénk az egészségügyi rendszer komfortzónáján belül maradni. A vakcinák mennyisége határozza meg, hogyan tudunk haladni.

Mint emlékezetes, Szaniszló Sándor pestszentlőrinci DK-s polgármester hatalmas felháborodást keltve arról írt a Facebookon, hogy el kellett szállítani a kerületében megmaradt kínai oltóanyagokat. Ha megmarad a vakcinákból, beadhatják azokat a dózisokat az orvosok?

Az a törekvésünk, hogy minden héten eloltsák a kiszállított vakcinákat. Ez igaz a háziorvosokra és a szakrendelőkben vagy kórházakban kialakított oltóhelyekre is. Gyakorlatilag minden kiszállított vakcinát, a kínait is felhasználták az orvosok, a baloldal oltásellenes zavarkeltése ellenére is folyamatosan nő az oltási kedv. Az orvosok és az oltóhelyek gondoskodnak róla, hogy egyetlen adag se vesszen kárba. A háziorvosok oltási terhelését úgy terveztük, hogy naponta maximum 15 oltással számoltunk, hétvégén pedig legfeljebb negyven fő beoltásával, ami a rendelkezésre álló tíz óra alatt óránként négy vakcina beadását jelenti. Nem kívántuk túlterhelni a háziorvosokat. Ők az oltásszervezésben is hatalmas munkát végeznek, amiért külön köszönettel tartozunk nekik, hiszen ők irányítják a központi oltóhelyekre azokat, akik a praxisukból regisztráltak. Ebben kértük az önkormányzatok segítségét is, hogy vegyenek részt a telefonos értesítésben. Így is hatalmas terhelés alatt vannak a háziorvosok, akik remek munkát végeznek. Azért működőképes az oltási rendszer eddig, mert sok ezer ember működik együtt benne.

Mit szól az ellenzéknek a keleti vakcinákkal szembeni kampányához?

A baloldal összevissza beszél, keresik, de nem találják a támadási felületeket. Minden héten meg akarnak szólalni, de az emberek azt tapasztalják, hogy jól halad az oltás, és a számok is ezt mutatják. Az emberek életével játszik a baloldal, amikor egyes vakcinákról lebeszélik a lakosságot, vagy az oltási program sikertelenségével riogatnak. Olyan tiltott területen járnak, ahová a politikusoknak nem szabadna betévedniük. Persze miközben a baloldal lebeszéli az embereket az oltásról, politikusaik magukat azért beoltatják. Mindenkinek az az érdeke, hogy az összes magyar életét meg tudjuk védeni, függetlenül attól, melyik politikai táborba tartozik. Ezért tartom rendkívül felelőtlennek az ellenzék viselkedését, sokan sajnos komoly árat fizettek, amikor hallgattak a baloldali politikusokra. Az oltás igenis életet menthet, a hazánkban használt vakcinák pedig biztonságosak. Most már bármelyik pillanatban csöröghet a regisztráltak telefonja, hiszen már az aktív korosztály oltása is zajlik, és érdemes bármelyik vakcinát elfogadni, amikor az orvos oltásra hív. Ha valaki nem kér egy oltóanyagot, később újra sorra kerülhet, amikor érkezik a számára kedvesebb vakcinából, de ezzel időt veszít az illető, ami tragikus esetben sajnos akár az életébe is kerülhet.

A regisztrációt is kifogásolja a baloldal. Erről mi a véleménye?

Ez a baloldali zavarkeltés egyik visszatérő eleme. A regisztráció nem magyar találmány, számos országban működik. Az oltás önkéntes, az oltóanyagokat pedig csak úgy tudjuk elosztani az oltópontok között, ha tudjuk, kik azok, akik be is akarják oltatni magukat. A logikus tervezéshez csak akkor van elegendő információnk, ha az emberek regisztrálnak. Már több mint 4,2 millió ember megtette ezt, közülük kétmillióan az elmúlt két hónapban, február közepe óta regisztráltak. Biztos vagyok benne, hogy tovább nő majd ez a szám, hiszen az emberek egyre inkább látni fogják, hogy az oltás életet menthet.

Mennyire tudnak előre tervezni az oltások szervezésével?

A gyártók viszonylag rövid időre adnak olyan biztos szállítási ütemtervet, amire lehet alapozni. Hiába ígérnek minden negyedévre adott mennyiséget, sajnos többször is előfordult – az AstraZeneca, a Moderna, de még a Pfizer esetében is –, hogy a vállaltnál kevesebbet szállítottak. Komoly nehézség tehát, hogy a szállítási ütemterv valójában csak ígéret, ez is mutatja, hogy Brüsszel elhibázta a beszerzéseket. Nem könnyíti meg a dolgunkat, hogy minden héten csak akkor tudjuk véglegesíteni a heti tervünket, amikor a szállítmány már megérkezett.

A pedagógusok oltása hogyan halad? Mekkora volt a regisztrációs hajlandóság a körükben?

A behívott pedagógusok nyolcvan százaléka jelent meg az oltóhelyeken, és a regisztráltak 88 százalékát tudtuk beoltani, így több mint 195 ezer pedagógus kapta meg eddig az oltást, és további 32 ezer tanárt hívtunk be az előző hétvégére is. Azok a pedagógusok sincsenek kizárva az oltásból, akik eddig nem regisztráltak. Ők a háziorvosokon keresztül kaphatnak majd értesítést az oltásról, ahogy sorra kerülnek.

Mi a helyzet a cigánysággal? Mennyire sikerült a legszegényebb településeken megszervezni az oltást?

Az az érdekünk, hogy a teljes magyar társadalom megkaphassa az oltást. Nincs semmilyen megkülönböztetés. Azokon a településeken, ahol rosszabbak a viszonyok, ott nagyobb segítségre van szükség mind az önkormányzat, mind a háziorvosok részéről. Van egy külön programunk is: a honvédség öt professzionálisan felszerelt, tízfős személyzettel ellátott oltóbuszt biztosított a számunkra, amelyek ugyanazt a szolgáltatást tudják nyújtani, mint egy kórházi oltópont vagy orvosi rendelő. A buszokat azokra a kisebb településekre irányítjuk, ahol az oltási hajlandóságot a vakcina helyszínre szállításával tudjuk növelni. Nógrád és Komárom-Esztergom megyében már lezajlott ez a program. Most Tolna megyében folytatódik, és Borsodba és Szabolcsba is mennek majd a buszok. Ezzel is segíteni szeretnénk, hogy kistelepüléseken a cigányság körében is megfelelő ütemben haladhasson az oltás. A teljes magyar társadalom, az orvosok és az önkormányzatok összefogására is szükség van ahhoz, hogy a felvilágosító munka eredményes legyen, és minél előbb minél többen regisztrálhassanak. Az oltóbuszok napi 180 főt tudnak beoltani, így az öt busz napi kilencszáz ember oltását teszi lehetővé. A fogadtatásuk rendkívül pozitív.

Mire számít a következő hetekben? Már egyértelműen nyerésre állunk a vírussal szemben?

Az oltási munkacsoport vezetőjeként az oltási terv végrehajtása a feladatom, és azt megígérhetem, hogy ezt a munkát az oltási terv szerint, a rendelkezésre álló vakcinák függvényében végre fogjuk hajtani. Sok tízezer ember dolgozik ezen, orvosok, ápolók, kormányhivatali dolgozók, szállítók, adminisztrátorok, mindegyiküknek ezúton is köszönöm a megfeszített, áldozatos munkát és helytállást. Az oltás életet menthet, ezért szeretnénk minél gyorsabban haladni. De emellett az oltás a kulcsa az ország újraindításának is: ha elég ember be van oltva, akkor újraindulhatnak az iskolák, az éttermek, újra dolgozhat mindenki, aki most nem tud. Az oltások révén, lépésről lépésre kaphatjuk tehát vissza a járvány előtt megszokott életünket. Ezt már mindenki nagyon várja, nagyon sok ember türelmetlen, a bezártságból, a veszélyből és a bizonytalanságból már mindenkinek elege van. Ezért kérek ismét mindenkit, hogy regisztráljon és oltassa be magát. Így hamarosan megszabadulunk a mindannyiunk életét megkeserítő járványtól, ami milliók számára hoz majd megnyugvást – testi és lelki értelemben egyaránt.

