Gyöngyösi volt a legtöbbször megfigyelő – állítja Szabó Balázs

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese több, az orosz érdekövezethez tartozó térségben is vezetett jobbikos delegációt mint választási megfigyelő – állítja a Magyar Nemzet megkeresésére Szabó Balázs újpesti önkormányzati képviselő.

Ahogy arról a lap is beszámolt, Szabó párttagságát kedden a Jobbik azonnali hatállyal felfüggesztette, amiért a HVG.hu-n megjelent információk szerint egy kémgyanúba keveredett lengyel politikushoz, Mateusz Piskorskihoz köthető szervezet pénzén utazott választási megfigyelőnek az orosz érdekövezetbe tartozó Közép-afrikai Köztársaságba. Mint ismert, Piskorskit a lengyel hatóságok azzal a gyanúval vettek őrizetbe, hogy az oroszoknak és a kínaiaknak kémkedett.

Csakhogy Szabó Balázs állítása szerint 2011 óta a Jobbik képviselői számtalan alkalommal vettek részt választásokat megfigyelő missziókon.

De említhetnénk a Donyecki Népköztársaság választását, vagy a krími népszavazást is, ahol Gyöngyösi Márton a jobbikos delegációk vezetőjeként volt jelen, csak már nem szeret emlékezni rá.” Egy későbbi levélváltásban azt is pontosították, hogy ezek a jobbikos delegációk a párt hivatalos küldöttségei voltak-e. Szabó elmondása szerint igen.

„Donyeckben, Luhanszkban és a Krímben én nem voltam választási megfigyelőként, így nem tudom, kik voltak ezeknek a csapatoknak a tagjai, de (ellentétben a mostani közép-afrikai misszióval, ahol kifejezetten szakértő csapat lett összeválogatva)

– válaszolta a Magyar Nemzet kérdésére.

Szabó Piskorskival kapcsolatban úgy fogalmazott:

A Jobbikból kirúgott politikus úgy vélekedett: „Én – bár rég találkoztam vele – nem fogok elhatárolódni tőle és letagadni, hogy ismerem. Azt majd Gyöngyösi Márton fogja megtenni, ahogy szokta”. A lap természetesen megkereste a Jobbik sajtóosztályát, hogy megkérdezzük: meg tudják-e erősíteni a Szabó által adott információt, miszerint a párt hivatalosan küldött delegációt Gyöngyösi vezetésével az említett helyekre, amelyek az orosz érdeknek megfelelően és megkérdőjelezhető módon szakadtak el Ukrajnától. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Ahogy arról korábban a lap is beszámolt, amivel a Jobbiknak most baja van Szabó esetében, Gyöngyösivel kapcsolatban nem zavarta a pártot, és azóta sem zavarja.

Szerdai cikkében a lap azt is megemlítette, hogy a párt európai képviselője, a zsidókat régebben listázni akaró, újabban a sorosista Teplán Istvánnal való bizalmi viszonyáról híres Gyöngyösi 2014-ben a Donyeckben megfigyelősködött. Ezzel kapcsolatban is fordultunk a Jobbik sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy Gyöngyösit is kizárják-e, amiért megfigyelő volt egy szintén Ukrajnából kivált, csak Oroszország által elismert államszervezet által rendezett választáson. Erre sem kaptak választ.

A felfüggesztett jobbikos válasza

Szabó Balázs kérésére a politikus a lap megkeresésére küldött válaszait változtatás nélkül közöljük.

Volt-e a Jobbikon belül az évek során a vezetők részéről bátorítás, hogy a párt politikusai megfigyelőként vegyenek részt választásokon?

A választási megfigyelés a nemzetközi kapcsolatok egyik fontos és teljes mértékben legitim szegmense. A nemzetközi békéhez és biztonsághoz, illetve az adott ország stabilitásához járul hozzá, ha egy állam a választásokat képes demokratikusan, átláthatóan, szakszerűen megszervezni. Ehhez nyújtanak elengedhetetlen segítséget a választási megfigyelők, akiknek a legtöbb esetben már a puszta jelenléte is megakadályozza a csalások egy jelentős hányadát. Teljes mértékben hasznos tevékenységnek tartom ezt, és nem értek egyet azzal, hogy a választási megfigyelés intézményét kapásból kémgyanús tevékenységnek bélyegzik az újságírók – mint történt az jelen esetben is. Holott egyáltalán nem ördögtől való, hogy a parlamenti pártok képviselői választási megfigyelői missziókon vesznek részt. 2011 óta a Jobbik képviselői is számtalan alkalommal tettek így, véleményem szerint helyesen. A legtöbb alkalommal Gyöngyösi Márton volt választási megfigyelő. De említhetnénk a Donyecki Népköztársaság választását, vagy a krími népszavazást is, ahol Gyöngyösi Márton a jobbikos delegációk vezetőjeként volt jelen, csak már nem szeret emlékezni rá.

Mióta végez megfigyeléseket választásokon, és hol járt ilyen minőségben?

2006 óta minden egyes magyarországi választás alkalmával közreműködtem valamilyen formában, hol szavazatszámlálóként, hol választási bizottsági delegáltként. Innen származik az érdeklődésem a választások technikai lebonyolítása iránt. Ilyen alkalmakkor mindent elkövettem a választások tisztasága, átláthatósága és a csalások megakadályozása érdekében, úgyhogy ha valaki, akkor én tényleg elkötelezett vagyok a választási csalások elleni küzdelemben. A 2018-as választások alkalmával például – az EBESZ választási megfigyelőinek munkáját segítve – egy rakás kamupárt ellen tettem feljelentést, 15 ilyen kamupártot pedig nem hagytam nyilvántartásba vetetni Újpesten. Emellett plakátrongálókat értünk tetten, tiltott kampánytechnikák alkalmazása miatt tettünk bejelentéseket, harcot hirdettünk a gyermekek felhasználásával történő kampányolás ellen. Nemzetközi választási megfigyelői misszióban 2011-ben voltam először, azóta pedig kb. tíz alkalommal jártam ilyenen, többek közt – többször – Lengyelországban, Ukrajnában, Azerbajdzsánban és Oroszországban. Hivatalos meghívásra, az adott ország választási bizottságánál akkreditálva, szakértői – és nem politikusi – minőségben (hiszen korábban nem voltam választott képviselő). Időközben elvégeztem az EU és az EBESZ választási megfigyelői képzéseit is, így pontosan ismerem, hogy mik a nemzetközi kritériumai a választások lebonyolításának, illetve a választások megfigyelésének. Teljes mértékben szakmai alapon vettem részt korábban is választási megfigyelőként, és ezúttal is.

Úgy tudjuk, a legutóbbi útra, a Közép-afrikai Köztársaságba ön szervezte be Samu Tamás Gergőt. Önt ki kereste meg, hogy lenne ilyen lehetőség?

Samu Tamás Gergőt nem „beszerveztem”, hanem Tamás egy régi harcostársam és egyben barátom is, aki szintén képzett választási szakértő, hasonló képesítésekkel, mint én. Engem egy nagyon jó lengyel barátom hívott meg a misszióra, a delegáció vezetője pedig dr. Grzegorz Waliński, Lengyelország talán legismertebb Afrika-szakértője, korábbi UNESCO-diplomata, Lengyelország egykori nigériai nagykövete volt. Kiemelkedő szaktekintély, az afrikai választások jeles szakértője.

Ismeri személyesen Mateusz Piskorskit?

Ismerem dr. Mateusz Piskorskit, és a legjobb véleménnyel vagyok róla mind a mai napig. A Jobbik vezetői is jól ismerik őt, különösen Gyöngyösi Márton volt, van még jó kapcsolatban vele. Egy kiemelkedően nagy tudású politológus és külpolitikai elemző. Felháborítónak tartottam, hogy politikai fogolyként csaknem három éven át volt a lengyel állambiztonsági szolgálat börtönében – teljes mértékben jogsértő és jogtipró módon. Ügyében európai parlamenti képviselők és az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága is többször megszólaltak és tiltakoztak. Az ellene 2015-ben kémkedés vádjával indult ügyben a mai napig nem született semmilyen ítélet – és amennyire az ügyet a sajtón keresztül követem, úgy látom, nem is fog. 2019-ben került szabadlábra, azóta tudomásom szerint nem hagyta el Lengyelországot. Ha az a kérdés, hogy jelen volt-e Közép-Afrikában a választáson, vagy ő szervezte-e az utat, akkor az a válaszom, hogy nem. A missziót egy berlini székhelyű külpolitikai intézet szervezte, melynek nem tagja Piskorski. Én – bár rég találkoztam vele – nem fogok elhatárolódni tőle és letagadni, hogy ismerem. Azt majd Gyöngyösi Márton fogja megtenni, ahogy szokta.

Valóban sejtette, hogy oroszokhoz köthető pénz lehet az utaztatásukban? Nem tartotta ezt különösnek?

Annyit mondtam el, hogy én magam sem tudom, pontosan ki finanszírozta a minket meghívó szervezet számára ezt a missziót. Tényszerűen nem merem kijelenteni, hogy orosz finanszírozás állt a projekt mögött, mert én sem vagyok ezen információk birtokában. Ennek kinyomozása lehetett volna mondjuk az ügyet kirobbantó újságíró feladata is, mielőtt leírja feltételezéseit. És nem, továbbra sem tartom különösnek, hogy választási megfigyelő missziókat szerveznek egyes civil szervezetek.

A kérdéseken túl szeretném felhívni a figyelmét néhány további fontos gondolatra ezzel a választással kapcsolatban, melyeket szeretném, ha ugyancsak idézne a cikkben.

A Közép-afrikai Köztársaság a nemzetközi közösség által elismert állam, az Afrikai Unió tagja, Magyarországgal diplomáciai kapcsolatban áll. Területi vitái nincsenek a szomszédaival.

A Közép-afrikai Köztársaság elnök- és parlamenti választását 2020. december 27-én olyan politikai légkörben tartották, mely előtt reális veszély volt az, hogy a fegyveres erőszak szétterjed az egész országban. A 14 felkelőcsoport közül többen, együttes erővel próbálták megtámadni a fővárost, Banguit, amit az ENSZ nemzetközi békefenntartói, a MINUSCA kéksisakosai akadályoztak meg. A december 27-re kiírt választások elhalasztásának esetén – az elemzők szerint – szinte bizonyosan egy újabb polgárháború várt volna a már így is sokat szenvedett országra. Pontosan ezért volt elkötelezett a teljes nemzetközi közösség, hogy a választást megtartsák a kijelölt dátumon, és ezért érkezett több ezer fős békefenntartói kontingens, illetve több száz választási megfigyelő az országba. Határozottan kijelenthető, hogy a nemzetközi választási megfigyelők jelenléte nélkül nem lehetett volna megtartani a december 27-i választást, és az ország újabb hónapokra polgárháborúba süllyedt volna. A több száz választási megfigyelő jelenléte és a mi jelenlétünk (ha oly csekély mértékben is, de) végső soron az ország stabilitásához járult tehát hozzá.

A választáson nagyon magas, 78%-os részvétel volt, és az ország 5400 szavazókörének 85%-a tudott kinyitni, ez a belpolitikai realitásokra tekintettel kifejezetten nagy eredménynek számít. A választás az ország legtöbb helyén – ahol erre lehetőség volt – rendben és erőszakmentesen lezajlott. Jelentős panaszokról, választási csalásokról érkező információk hozzánk nem érkeztek.

A választásokat az Európai Unió, az Afrikai Unió, az ENSZ, a Közép-afrikai Államok Gazdasági Együttműködése (CEEAC) mellett tucatnyi nemzetközi civil szervezet megfigyelője követte nyomon. Ezek közül csupán az egyik volt a mi delegációnk, amely egyébként lengyel, német, belga, francia, osztrák, macedón és magyar tagokból állt.

A legfontosabb: a választásokat követően a mi delegációnk a választás tisztaságának és szabályosságának tekintetében pontosan ugyanarra a következtetésre jutott, mint amire a fenti szervezetek. Ajánlom figyelmébe az ENSZ hivatalos közleményét a választásokkal kapcsolatban, mely lényegét tekintve szinte pontosan megegyezik az összes többi nemzetközi szervezet (EU, AU, CEEAC, Franciaország stb.) megállapításával. Kérem, ezt feltétlenül idézze a cikkben!

https://news.un.org/en/story/2021/01/1081362

Végezetül szeretném jelezni azt a körülményt, hogy a szervezők eredeti szándéka szerint a csoportból négyen a marokkói légitársaság menetrend szerinti járatával utaztunk volna Közép-Afrikába (eredeti repülőjegy csatolva), ugyanakkor a járatot a vírushelyzet miatt egy nappal az indulás előtt törölték (ugyancsak mellékelve), és semmilyen más lehetőség nem volt a Banguiba való eljutásra. A német szervezők ezért – az utolsó pillanatban – úgy döntöttek, hogy kibérelnek egy négyfős repülőgépet. Azt gondolom, hogy mindannyian tökéletesen megelégedtünk volna a menetrend szerinti járattal is, de ebben a kérdésben nem mi döntöttünk…

