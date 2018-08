Gulyás Gergely: a Sargentini-jelentés elkeseredett kísérlet hazánk megbüntetésére

A Sargentini-jelentés egy utolsó, elkeseredett kísérlete a mostani európai parlamenti (EP) időszakban a bevándorláspárti erőknek arra, hogy a bevándorlással szemben legkövetkezetesebben fellépő magyar kormányt és Magyarországot megbüntessék – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Gulyás Gergely szerint a bevándorláspárti erők bosszút akarnak állni, Magyarország pedig azzal „érdemelte ki” ezt az elmarasztalási kísérletet, hogy elsőként lépett fel határozottan a bevándorlással szemben. Holott Európa egészének az érdeke az illegális bevándorlás megakadályozása – jelentette ki.

A tárcavezető azt mondta, a Sargentini-jelentés hemzseg a valótlanságoktól, és jellemzően olyan témákat említ, amelyekről Magyarország évekkel ezelőtt megállapodásra jutott az Európai Bizottsággal.

Az EP-ben a szavazáson a képviselők állást foglalhatnak majd arról, támogatják-e vagy ellenzik az illegális bevándorlást

– jelezte. Kérdésre úgy fogalmazott, Orbán Viktor miniszterelnöknek – aki részt vesz majd az EP plenáris vitáján – feladata, hogy megvédje Magyarországot, ha alaptalan, igazságtalan támadások érik valahol. A politikus reményét fejezte ki, hogy vannak olyan EP-képviselők, akiknél hathatnak a józan érvek.

Az EU végre kifizeti a határvédelem egy részét

A Miniszterelnökség vezetője bejelentette továbbá: az Európai Bizottság 54 millió eurót kifizet Magyarországnak a déli határ védelmére a migrációs válság kezdete óta elköltött mintegy 900 milliós költségből, ezzel elismeri, hogy az ország az unió külső határait védi. Elmondta: a kiadásokból a bizottság több mint 300 millió eurót elfogad, és az ebből jelenleg rendelkezésre álló 54 millió eurót rövid időn belül átutalja.

A miniszter emlékeztetett, hogy a határkerítés építésekor mindenki vitatta annak szükségességét és azt, hogy Magyarország azzal az unió külső határait védi. Megjegyezte: a bizottság a kerítésépítést közvetlenül nem finanszírozza, de egyéb biztonsági kiadásokhoz hozzájárul.

Az Orbán Viktor és Matteo Salvini olasz belügyminiszter minapi találkozójára reagáló Emmanuel Macron francia elnök szavait Gulyás Gergely úgy kommentálta: az európai politika egyik oldala meg akarja óvni a kontinenst az illegális bevándorlástól, a másik oldal viszont támogatja a kontrollálatlan migrációt. A francia elnök az utóbbi körbe tartozik – jegyezte meg.

Egy másik kérdésre a tárcavezető kijelentette: minden menedékkérő teljes körű étkezési ellátást kap a tranzitzónában, amíg jogerősen el nem bírálják az ügyét. Minden ezzel ellentétes állítás valótlan – közölte.

A miniszter kérdést kapott azon német sajtóhírrel kapcsolatban is, miszerint Németország Manfred Webert, az európai néppárti frakcióvezetőjét javasolná az Európai Bizottság új elnökének. Gulyás Gergely közölte: hivatalos kormánydöntés nem született, ugyanakkor a német politikus a nehéz helyzetben is jól fenn tudta tartani a frakcióegységet és mindig korrekt tárgyalópartner volt. Azt is mondta: a magyar kormány számára egy német bizottsági elnök elfogadható lenne, különösen, ha még néppárti is.

Arról is beszélt, hosszú idő után újra olyan egyesült államokbeli nagykövet van Budapesten, akinek még lehetősége is van arra, hogy érdemben segítse a két ország politikai kapcsolatát. A miniszterelnök a közeljövőben fogadja David B. Cornsteint – tette hozzá.

Egyre többet fordít a kormány tankönyvre és gyermekétkeztetésre

Már a héten megérkeztek az iskolakezdéshez kapcsolódó családtámogatások, csaknem 1,2 millió jogosult kiadásaihoz több tízezer, akár százezer forinttal is hozzájárul az állam – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta azt is: elsőtől a 9. osztályig ingyenesen jutnak tankönyvekhez a tanulók – több mint egymillióan -, így 2013 óta összesen 6 milliárd forinttal csökkentek a szülők tankönyvkiadásai. Jövőre ez tovább mérséklődik, 2019-ben már 11 milliárd forintot fordít erre a célra a büdzsé, kétharmaddal többet, mint 2010-ben.

A mögöttünk lévő tanévben több mint 600 ezer gyermek jutott ingyenes vagy kedvezményes étkezéshez az iskolákban, miközben 2010-ben csupán 300 ezren – sorolta. Erre az állam 8 éve szűk 38 milliárd forintot költött, jövőre már ennek két és félszeresét, több mint 72 milliárdot. Szólt az iskolatej- és gyümölcsprogramról, amelynek keretében 430 ezer gyermek heti négy alkalommal jut tejtermékhez, 560 ezer gyermek pedig gyümölcshöz, zöldséghez és gyümölcsléhez. Míg 8 éve erre 1,2 milliárd forintot fordítottak, a jövőben 6,6 milliárdot.

Beszámolt arról is, hogy a főváros kérésének megfelelően a kormány 7 milliárd forinttal támogatja a Lánchíd és a mellette lévő alagút felújítását. A kabinet ugyanakkor azt kéri, hogy a felújítást ne tartson tovább másfél évnél – tette hozzá Gulyás Gergely, aki hangsúlyozta: ez műszakilag megvalósítható, bár kétségtelenül jelentős szervezést igényel. Hozzátette: a felújítás végére megújul a híd pesti oldalán lévő Széchenyi tér is. A felszíni parkoló és a körforgalom várhatóan megszűnik, és a Magyar Tudományos Akadémia épületéhez is méltó tér jön létre nagyobb zöldfelülettel – jegyezte meg.

Felújítanák az alsóbbrendű utakat

Gulyás Gergely arról is szólt, hogy forrásokat kell biztosítani az alsóbbrendű utak felújítására. Ezek részben rendelkezésre állnak az általános tartalékban, és ha nem lesz jövőre rendkívüli esemény, akkor a tartalékból mintegy 150 milliárd forintot a faluprogramra fordítanak. Ám további forrásokra is szükség van az útfelújításhoz, ezért – miután 2013-tól nem volt emelés, így inflációarányosan – január 1-jétől mintegy 5,8 százalékkal emelkedik az e-útdíj, a plusz bevétel pedig – közvetett formában, az uniós szabályokat betartva – egy „falusi útalapba” fog befolyni, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a legkevésbé fejlett falusi útszakaszokat felújítsák – fejtette ki.

Azt is elmondta, hogy a 10 napos autópálya-matrica ára október 1-jével 2975 forintról 3500-ra emelkedik.

Nem melegedett túl a Duna Paksnál

A miniszter a Honvéd kórházban tapasztalható orvoshiányról szóló hírekre úgy reagált: az intézmény nem fordult a kabinethez a probléma kezelése érdekében, így azt a kórháznak kell megoldania. Elismerte ugyanakkor, hogy a sürgősségi ellátásban valóban több orvosra lenne szükség, amelyhez a kormány magasabb összegű forrást biztosít. Gulyás Gergely a megoldást a bérek növelésében látta, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy azok egyetlen ciklusban sem nőttek olyan mértékben, mint a megelőzőben.

A Paks környéki dunai vízhőmérséklettel kapcsolatban a miniszter szerint rémhírterjesztés történt. Az atomerőműnek legfelkészültebb vízügyi szakemberei vannak – szögezte le -, folyamatosan szigorú protokoll szerint mérik a hőmérsékletet, amelyet a vízügyi hatóság szakemberei ellenőriznek. Kijelentette: a Duna hőmérséklete nem érte el a kritikus hőfokot a legmelegebb napokban sem.

A kormány vizsgálatot rendelt el az egyes településeken tapasztalt, a hulladékszállítási számlázással kapcsolatos visszásságok miatt. A miniszter részletfizetés lehetőségét tartott lehetségesnek azok esetében, akik akár többévnyi számlát kaptak meg egy összegben.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2018. augusztus 31-én

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt