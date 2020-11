Gulyás Gergely: A rendkívüli jogrend idején is működik a parlament

Másodszor fordult elő néhány nappal ezelőtt a rendszerváltoztatás óta, hogy az ország egész területére rendkívüli állapotot hirdettek – mondta a Parlamentben Gulyás Gergely, és kifejtette, a kormány ezért folyamatosan beszámol majd az Országgyűlésben a járványhelyzetről. Hozzátette: ez azért is előnyös, mert mindenki láthatja majd, hogy a Parlament most is működik, hogy ne lehessen elterjeszteni, amit tavasszal, hogy a Parlament nem ellenőrizheti a kormány intézkedéseit.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett, hogy világszerte már több mint 1 millió 300 ezer ember halt meg a vírusban, és Európa is kiveszi ebből a részét, akárcsak hazánk, ahol a második hullám adatai lényegesen nagyobbak, mint tavasszal voltak. Gulyás Gergely elmondta, hogy hazánkban meghaladja a 110 ezer főt az aktív fertőzöttek száma, és tegnap 93-an haltak meg a fertőzésben. A miniszter kifejtette, hogy az európai halálozási átlag népességarányosan jelentősen magasabb, mint hazánkban – számol be a Magyar Nemzet.

A kormány a nyarat arra használta fel, hogy felkészüljön a járványra, ezért ma rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök annak kontrollálására – mondta a miniszter, és ismertette, hogy még 1630 olyan ágy áll rendelkezésre, ami intenzív lélegeztetésre alkalmas, de ezenfelül is tudnak még további ágyakat felszabadítani – fejtette ki Gulyás, és elmondta, összességében 32 ezer ágy rendelkezésre áll, de ha kell, további kapacitásokat is tudnak nyitni. Az elmúlt hetekben 20 ezer fölötti a naponta elvégzett tesztek száma. A miniszter arról is, beszélt, hogy hazánk korábban Csehországnak és Szlovákiának is nyújtott egészségügyi segítséget.

Összegezve a helyzetet a miniszter kifejtette, hogy az ország felkészült arra, hogy mindenkinek ellátást biztosítson, aki arra rászorul. Köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, akiknek az odaadása is mutatja, hogy minden élet számít – mondta a miniszter és a rendvédelmi szervek munkáját is megköszönte.

A gazdaság helyzetére is kitért Gulyás Gergely, és elmondta mínusz 5 és 7 százalék közötti recesszióval kell számolni idénre, és tíz százalékkal kevesebb lesz a gazdaság teljesítménye, mint amivel az év elején számolni lehetett. Gulyás Gergely kifejtette, EU-s hitel nélkül is képesek lehetünk újraindítani a gazdaságot. A miniszter a munkanélküliségről elmondta, hogy míg az Európai Unióban 7,4 százalékos ez az adat, addig hazánkban 4,7 százalék és idén szeptemberben csak 24 ezerrel dolgoztak kevesebben hazánkban, mint egy évvel korábban, ami igazolja a kormány intézkedéseit, és mutatja a magyar gazdaság ütésállóságát. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a magyar munkaerőpiac helyzete stabil, és noha sokan kerültek nehezebb helyzetbe, de nekik a kormány célzottan segít. A miniszter emlékeztetett, 2010-ben nem volt járvány, de csak 3,6 millióan dolgoztak hazánkban, most viszont mintegy négy és fél millióan dolgoznak, ami bizakodásra adhat okot.

Az ellenzék kritikáira válaszolva Gulyás Gergely azt is elmondta, hazánk mindenkit beszámít a koronavírus statisztikába, ha az illető fertőzött volt halála előtt, még akkor is, ha más betegségbe halt bele. Egyéb európai országok nem így tesznek, ezért az adataink nemzetközi összehasonlításban még kedvezőbbek is lehetnének, mint ahogy most látszik. A miniszter elmondta, hogy számos hazánknál gazdagabb országban, így Svédországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Belgiumban is lényegesen rosszabbak a halálozási adatok, mint nálunk.

A miniszter szerint az ellenzék valótlanságok sorát rója fel a kormánynak , és olyan idézeteket adnak a kormánytagok szájába amelyekről tudják, hogy nem igazak. Gulyás Gergely elmondta, a baloldalon meghamisított felszólalásokra építenek hazugságkampányt. Megismételte: a védekezéshez szükséges eszközökből megfelelő mennyiség áll rendelkezésre, és emberi erőforrásból is elegendőt szabadítanak fel. Az egészségügyi rendszer kiválóan teljesít hiába kérdőjelezi ezt meg a baloldal – vélekedett a miniszter.

Többen dolgoznak ma Magyarországon, mint márciusban a KSH adatai szerint – mondta Gulyás Gergely, aki szerint az ország az egészségügyi védekezésben jól teljesít, és a gazdaság területén is talpon vagyunk és a munkahelyek nagy részét is sikerült megőrizni. A miniszter azzal zárta válaszát, hogy azzal kénytelenek vagyunk együtt élni, hogy az országnak olyan ellenzéke van, aki nem segíti, hanem hamis információk közlésével gátolja a védekezést.