Franciaországban meghaladta a 2 milliót a fertőzöttek száma

Meghaladta a koronavírus-járvány regisztrált fertőzötteinek száma a kétmilliót Franciaországban – jelezte Jérome Salomon járványügyi igazgató kedd esti sajtótájékoztatóján Párizsban. A szakember megerősítette, hogy az október 30-án kihirdetett általános karantén és az azt megelőzően a nagyvárosokban elrendelt éjszakai kijárási tilalom „kezdi meghozni gyümölcsét, a járvány lelassult”, de még 33 500-en szorulnak kórházi ellátásra.

A tavaszi tetőzéskor ennél valamivel kevesebben, egyszerre 32 292-en voltak kórházban, de akkor több volt a súlyos beteg. Áprilisban 7200-an voltak lélegeztetőgépre kapcsolva.

„A kórházi nyomás még most is nagyon erős” – hangsúlyozta a járványügyi igazgató emlékeztetve arra, hogy most a 4854 koronavírusos súlyos betegen kívül további 3300 más betegséggel küzdő pácienst is ellátnak az intenzív osztályok.