Franciaországban ismét ijesztő járványadatokat közöltek

A francia egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint az elmúlt 24 órában 3776 koronavírusos fertőzést mutattak ki, a szám az utóbbi öt napban már harmadszor emelkedett a háromezres küszöb fölé.

A szerdai közlemény szerint az összes fertőzött száma 225 043-ra nőtt. A napi ingadozásokat kiszűrő hétnapos mozgó átlag jelenleg 2621. Ez a legrosszabb április 19-e óta, amikor Franciaország a járvány elleni küzdelem közepén járt, és a kormány szigorú korlátozásokat vezetett be. Akkor a mozgó átlag 2500 körül járt. A napi fertőzöttek száma is májusban volt utoljára ilyen magas. A francia hírügynökség meg is jegyzi, hogy a fejlemény váratlan a keddi 2238-as adat után.

Az elmúlt hét nap alatt 16 747 embert ért el a betegség. Kórházba szerdán 162-en kerültek, ami valamivel kevesebb, mint a keddi 185-ös adat. Egészségügyi intézményekben jelenleg 4806 embert kezelnek.

A tesztek 3,1 százaléka bizonyult pozitívnak az előző napi 3 százalékkal szemben. Szerdán országszerte 21 gócpontot tartottak nyilván Franciaországban.