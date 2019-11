Feltételekhez köti Karácsony a hazai vb-rendezést

Öt feltételhez köti a főpolgármester azt, hogy Budapest hozzájárulását adja a tornához szükséges új stadion megépítéséhez.

Karácsony Gergely hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón kifejtette, a feltételek között szerepel, hogy az Egészséges Budapest Program meglévő forrásaihoz a kormány adjon még 50 milliárd forintot további képalkotó berendezések beszerzéséhez; a második szempont, hogy növeljék a zöldfelületeket, induljon meg a csepeli Nagyerdő-projekt, és a csepeli területen ne valósuljanak meg élsportberuházások; azt is feltételül szabta, hogy olyan beruházást szeretnének látni a Duna-parton, amely nemcsak az élsportot, illetve egyszeri alkalmat szolgál, hanem tömegsport- és kulturális rendezvényekre is alkalmas; feltétel az is, hogy a beruházással kapcsolatos minden szerződés legyen nyilvános; továbbá a kormány tartsa fenn elkötelezettségét a fővárosi közlekedési beruházások ügyében.

Ezekről a feltételekről a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén egy előterjesztés formájában fog szavazni – közölte az ellenzéki politikus.