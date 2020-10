Fekete-Győr nem akar lemaradni Gyurcsány mögött a gyűlöletben

A gyűlölethangverseny célja a törzsszavazók kegyeinek az elnyerése, akik mára összeforrtak abban, hogy a Fideszt jobban gyűlölik, mint egymást – mondta Kiszelly Zoltán arról, hogy a Fekete-Győr András, a Momentum elnöke többek között az állam „fidesztelenítésével”, a köztársasági elnök menesztésével és a legfőbb ügyész elleni eljárással fenyegetőzött egy ellenzéki győzelem esetén.

„Kíváncsian várom, hogy Donáth Anna lebukása után Fekete-Győr Andrásnak a jogállam teljes lebontásával fenyegetőző szavaira miként reagálnak a Momentum – magyar jogállamiságért éjjel-nappal aggódó – brüsszeli szövetségesei” – reagált Varga Judit igazságügyi miniszter.

Valódi bolsevik logikát és retorikát idéző interjút adott a minap a Szabad Európának Fekete-Győr András. A Momentum elnöke többek között arról beszélt, nem zárja ki, hogy egy nagyarányú választási vereség nyomán a Fidesz bedől, és „Orbán Viktor elutazik örökre keletre”. Kijelentette azt is, hogy az ellenzéknek meglesznek azok az eszközei, melyekkel „f​ideszteleníteni”​ tudja a magyar gazdaságot és a magyar államot. Ennek részleteiről Fekete-Győr egyelőre nem akart beszélni, azt viszont közölte, hogy ha az ellenzék egyszerű többséggel hatalomra kerül, akkor „nem fog majd malmozni”. A Momentum elnöke közölte azt is, hogy a legfőbb ügyésszel szemben eljárások indulnak majd, és a „köztársasági elnököt is nyilvánvalóan cserélni kell”.

– Fekete-Győr András nem akar lemaradni Gyurcsány Ferenc mögött, aki legutóbb Vidnyánszky Attila mellett a kormányzatot és a kormány támogatóit is azzal fenyegette, hogy földönfutóvá teszi őket. A DK mellett a Momentum az egyetlen ellenzéki párt, amely valamelyest még pislákol, Fekete-Győr ezért szállt be a gyűlölethangversenybe – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán. A politológus hangsúlyozta: a gyűlölethangverseny célja a törzsszavazók kegyeinek az elnyerése, akik mára összeforrtak abban, hogy a Fideszt jobban gyűlölik, mint egymást. – Jakab Péterék csak egy zsák krumplit visznek a parlamentbe, és csodálkoznak, hogy míg a DK és a Momentum kimagaslik az ellenzéki mezőnyből, ők és a többiek mennek a kukába – fogalmazott Kiszelly a baloldal szavazatszerző logikájáról. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy gyűlöletbeszédről van szó, amely az erőszakra való felszólítás határát súrolja, ám cizelláltsága miatt később kimagyarázható, elkenhető.

Fekete-Győr nyilatkozatát az igazságügyi miniszter sem hagyta szó nélkül. „A Momentum ismét átlépett egy határt. Miközben Brüsszelben álságos módon versenyt aggódnak a magyar jogállamiságért, eközben pártelnökük, Fekete-Győr András egy esetleges 2022-es ellenzéki győzelem fő céljának a »fidesztelenítést« jelölte meg egy tegnapi interjújában. Fekete-Győr arra utalt továbbá, hogy ha az érdekük úgy hozza, akkor a jogállamiság teljes kiiktatásával elmozdítanák a törvényesen megválasztott állami vezetőket a pozíciójukból. A Momentum elnöke többek között a köztársasági elnök lecseréléséről értekezett, valamint nyíltan megfenyegette a legfőbb ügyészt is. Kíváncsian várom, hogy Donáth Anna lebukása után Fekete-Győr Andrásnak a jogállam teljes lebontásával fenyegetőző szavaira miként reagálnak a Momentum – magyar jogállamiságért éjjel-nappal aggódó – brüsszeli szövetségesei” – írta közösségi oldalán Varga Judit.

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté pedig úgy reagált, „Fekete-Győr András azt mondja, hogy egy »nagyarányú baloldali győzelem esetén« törvénytelenül fognak vezetőket leváltani, állami tisztségviselőket zsarolnak majd meg, és Orbán Viktor örökre elhagyhatja az országot. Milyen szerencse, hogy egy nagyarányú jobboldali győzelem esetén viszont nyugodtan itthon maradhat az összes idióta bolsevik.”