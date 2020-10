Ezektől a szervezetektől várja Trump megbuktatását Soros

A V4NA nemzetközi hírügynökség alábbi összeállítása megmutatja, hova vándoroltak Soros Trump-ellenes támogatásai.

Soros György amerikai tőzsdespekulánsnak már régóta a bögyében van Donald Trump amerikai elnök. A kilencven éves felforgató már 2017-ben azt állította, hogy „diktátor lenne, ha hagynák neki”, de csak azért nem lesz belőle, mert az amerikai alkotmány megakadályozza őt ebben. Tehát Trump megbuktatása Soros rögeszméjévé vált, az iránta érzett gyűlölete pedig elhomályosította az ítélőképességét. Erre utal az is, hogy még az ultraliberális Facebook vezetőinek eltávolítását is követelte, és azzal vádolta Mark Zuckerberget, hogy az elnököt segíti.

Mivel Soros politikusként nem igazán tudja befolyásolni az amerikai elnökválasztások kimenetelét, a pénzét használja fel a manipulálásra. A 2016-os Hillary Clinton bukásával végződő ciklusban Soros több mint 25 millió dollárt fektetett be demokrata kötődésű jelöltek támogatásába, azonban idén megtriplázta tétjeit.

Az amerikai választási törvények lehetővé teszik úgynevezett Politikai Akcióbizottságok (PAC) létrehozását, ezek a szervezetek a kampányra felajánlott adományok összegyűjtését koordinálják. A szövetségi választási kampányról szóló törvény 1974-ben történt módosítása ugyanis maximálta az egyének részéről a jelölteknek vagy a pártoknak juttatható anyagi támogatást, a választási akcióbizottságoknak azonban lehet pénzt juttatni, és ezek továbbíthatják a választási pénzeket.

Éppen ezért Soros sem hezitált, és megalapította a Democracy PAC nevezetű akcióbizottságát, amelyet jól kitömött pénzzel.

Az Egyesült Államok Szövetségi Választási Bizottságának (Federal Election Commission) adatbázisa szerint a Democracy PAC 77,7 millió dolláros bevételre tett szert. Ebből eddig 73,3 millió dollárt szét is szórtak különböző szervezeteknek. A kiadások között szerepelnek jelölttámogatások, banki költségek, illetve jogi tanácsadás is.

Az adatok szerint Soros személyesen 5,6 millió dollárt tolt az akcióbizottságba, a Fund For Policy Reform nevű szervezet pedig további 46 millió dollárt utalt. Ezt a szervezetet is a tőzsdespekuláns hozta létre tíz évvel ezelőtt, 100 millió dollárt fordított rá az alapításakor.

A Szövetségi Választási Bizottság adatai szerint a legjobban a Senate Majority PAC (SMP) járt, amely olyan befolyásos Demokrata Párt-i politikusokhoz köthető, mint Chuck Schumer, az amerikai szenátus demokrata frakciójának vezetője. Az SMP a Democracy PAC-tól 8,5 millió dollárt kapott.

Chuck Schumer egyébként baráti viszonyt ápol a Soros-klánnal, a tőzsdespekuláns fiával, Alexander Sorossal többször is személyesen egyeztetett.

Az alábbi térképen mutatjuk, hogy milyen szervezetek részesültek a Democracy PAC támogatásaiból, több visszatérő vendégnek számít a Soros-birodalomban.

A Planned Parenthood Votes az abortuszklinika-hálózatot üzemeltető szervezet politikai szárnya. Már nyáron bejelentették, hogy ők Joe Bident támogatják az elnökválasztáson.

