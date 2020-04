Ellenőrzik az idősotthonokat és fertőtlenítenek a vidéki településeken is

A vidéki települések az országos tisztifőorvos által elrendeltek alapján végzik az ellenőrzéseket.

Folyamatosan ellenőrzik a bentlakásos szociális intézményeket, idősotthonokat az országos tisztifőorvos által elrendeltek alapján a vidéki településeken is.

A Békés Megyei Kormányhivatal is soron kívül ellenőrzi a bentlakásos szociális intézményeket, idősotthonokat. A járványügyi előírások betartása mellett azt is vizsgálják, hogy mennyire vannak ellátva fertőtlenítőszerekkel, egyéni védőfelszerelésekkel. Legutóbb szombaton Eleken, a 33 férőhelyes, önkormányzati fenntartású idősotthonban tartottak helyszíni szemlét. Mindeddig Békés megye 71 bentlakásos szociális intézményének egyikében sem mutatták ki a fertőzést.

Szolnokon szombaton a Vízpart körúti idősotthont ellenőrizték, ahol mintegy 220 idős ember él – közölte Szalay Ferenc polgármester. Az ellenőrzés kiterjedt az orvosi ellátás biztosítására, a személyi, tárgyi feltételekre, az eljárásrendre és az ápolás teljes folyamatára is. Az átfogó ellenőrzés során mindent rendben találtak a szakemberek. A szolnoki idősotthonokba az ápolók beköltöztek, kéthetente váltják egymást, ezzel is növelve a bentlakók biztonságát a járvány idején.

Szolnokon 24 ezer maszkot osztottak szét szombaton. Eddig mintegy 10 millió forintot fordított a város maszkokra, mintegy 44 ezer védőeszközt juttattak el a helyieknek. Hétfőn elkezdődött a városban a padok, közterületek fertőtlenítése.

A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények idősotthonaiban húszágyas izolációs részleget alakítottak ki a kórházi ellátás után visszatérőknek, ők csak megfigyelési időszak után térhetnek vissza a szobájukba. A megyei kormányhivatal ellenőrzése nem állapított meg hiányosságot – mondta Mecsei Ilona intézményvezető az MTI-nek.

Zalaegerszegen mind a 650 koronavírusteszt negatív lett, amit a hétvégén az önkormányzat valamennyi egészségügyi dolgozóján és idősotthonában elvégeztek – közölte Balaicz Zoltán polgármester hétfőn a közösségi oldalán. Jelezte: a város a saját költségén, egy magánklinika közreműködésével az egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, asszisztensek, ügyeleti dolgozók, valamint a szociális és idősellátó intézményekben dolgozók és ott élő gondozottak körében végeztette el a gyorstesztet, amit a későbbiekben megismételnének.

Székesfehérvár az elmúlt egy hónapban mintegy 225 millió forintot fordított – közvetlenül, illetve intézményeken és cégeken keresztül – a járványhelyzet miatti feladatokra. Ennek nagy részét védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek vásárlása tette ki.

Martonvásáron veszélyhelyzeti helyi céltartalékról döntöttek, ebbe több mint 100 millió forintot csoportosítottak át. Tatán elkülönített számlaszámon támogatási alapot hoztak létre. Jászárokszálláson rendkívüli települési támogatás igénybevételére nyílik lehetőség.

Jászberényben napokkal ezelőtt megkezdték a forgalmasabb közterületek fertőtlenítését, permetezőgépekkel szórják ki a tisztító-, fertőtlenítő koncentrátumot.

Tiszafüreden másodszor végeztek közterületi fertőtlenítést, pénteken. Itt 11 ezer szájmaszkot juttatnak el a lakosoknak. Minden postaládába két mosható, fertőtleníthető, többször használható szájmaszk került, használati útmutatóval. Tiszaföldváron alapvető élelmiszerekből álló csomagokat osztottak a rászorulóknak.

Kenderesen hetente vegyszeres fertőtlenítést végeznek a közterületeken. A szájmaszkok készítése folyamatos, hamarosan az egész várost el tudják látni.

Hévízen szombat estig minden helyi lakosnak és tartózkodási hellyel rendelkezőnek ingyenesen kiosztott az önkormányzat két-két szájmaszkot. Nyíregyházán háromezer darab, egyedi fejlesztésű arcvédő pajzsot adományozott az egészségügyi és önkormányzati dolgozóknak egy helyi nyomdaipari cég, az első szállítmányt pénteken adták át. Kalocsán a 7200 háztartásból már 6900-ba juttatott el az önkormányzat mosható szájmaszkot, a hétvégétől minden üzletbe csak védőmaszkban léphetnek be a vásárlók.

Szécsényben külföldi önkéntesek is segítenek, ők februárban érkeztek egy tíz hónapos program keretében. Kolosi Orsolya programszervező elmondta: az Egyesek Ifjúsági Egyesület pályázat keretében évek óta foglalkoztat önkénteseket a környéken. A jelenlegi hét külföldi önkéntes (török, orosz, belga, lett, grúz) eredetileg iskolákban, idősotthonban dolgozott volna. A járvány kitörése után is maradtak, segítenek a diákoknak az online tanulásban, az időseknek, rászorulóknak a bevásárlásban, de részt vesznek a maszkok varrásában is.

Balassagyarmaton 34 önkéntes segít a vásárlásban és ételszállításban. Két konyháról visznek meleg ebédet minden nap az ezt igénylő 65 év felettieknek és karanténban lévőknek, segítik a bevásárlást, a gyógyszerbeszerzést.

Medgyesegyházán az óvodában dolgozóknak kiadták a nyári szabadságokat, és előrehozták a szokásos augusztusi, éves takarítási szünetet.

Babák Mihály szarvasi polgármester levélben kéri a megyei kormánymegbízottat, hogy segítse elő a közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelését. Azt írta, az állás nélkül maradókat akár rövid időre is jobb lenne bekapcsolni a közmunkaprogramba, mint csak álláskeresési támogatást adni nekik.

A hódmezővásárhelyi piacon a vasárnapi döntés szerint a 65 év fölöttiek csak 9 és 11 óra között vásárolhatnak. A hajléktalanszálló udvarán egy konténer-lakóegységet alakítottak ki, ezt szükség esetén karanténként használhatják.

Kaposvár lakói idén korábban kapják meg a pollennaptárjukat, így hívják fel a járvány miatt nagyobb veszélynek kitett allergiások figyelmét a megelőzés, a védekezés fontosságára.

A Mecsekerdő Zrt. hétfőn bejelentette, módosították az online tűzifavásárlás, -rendelés feltételeit: már kisebb tételben is lehet vásárolni, és bővült a termékek köre.

Borítókép: Egy lakó hallgatja a MÁV Szimfonikusok Zenekar Nyiss ablakot a zenének! nevű akciója keretében az Olajág Otthonok bentlakóinak autóból sugárzott komolyzenét Csepelen a koronavírus-járvány idején, 2020. április 8-án.