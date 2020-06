Elítéltek egy biológiai fegyverrel merényletre készülő iszlamista nőt Németországban

Nyolc év szabadságvesztésre ítéltek pénteken egy iszlamista nőt Németországban, amiért biológiai fegyverrel terrortámadásra készült a férjével együtt.

A Düsseldorfban működő Észak-Rajna-Vesztfália tartományi felsőbíróság ítélete szerint a 44 éves német nő 31 éves tunéziai származású férjével pokolgépes merényletet készített elő 2018-ban Kölnben.

A férfit már márciusban elítélték, tíz év szabadságvesztést kapott.

A hét gyermeket nevelő házaspár ügye az első németországi eljárás, amelyet biológiai fegyverrel tervezett merénylet miatt indítottak.

A házaspár beszerzett több ezer ricinusmagot, amelyekből jelentős mennyiségű ricint nyertek ki. A mérgező anyagot ki is próbálták egy hörcsögön.

A magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet híveiként tevékenykedő pár robbanószert is szerzett, és 250 acélgolyót, amelyeket a méreggel együtt akartak elhelyezni a pokolgépben. Az előkészületek részeként próbarobbantásokat is végeztek. A per során készített szakvélemény szerint a tervezett pokolgép akár 200 embert is megölhetett volna.

A német rendőrség egy külföldi hírszerző szolgálattól kapott értesülés révén figyelt fel a házaspárra, 2018 júniusában fogták el őket.

A ricin a ricinus nevű növény magjából kivont, rendkívül mérgező fehérje, biológiai fegyverek hagyományos hatóanyaga, tiszta formájában egy csipetnyi is elegendő több ember megöléséhez.