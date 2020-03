Egyre többen adnak vért

KHESZ / 27 perce

A rendkívüli helyzet ellenére folyamatosan dolgoznak a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének szakemberei. A KHESZ irodája korlátozottan, de a lehetőségekhez alkalmazkodva nyitva tart, a szövetség halőrei is dolgoznak, és a telepítések is folytatódnak. Az elmúlt napokban is több ezer kilogramm halat helyeztek ki a megyei horgászvizekbe.