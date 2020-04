Egy főpolgármester nem menekülhet el a felelősség elől

Az elmúlt hetekben éles politikai vita alakult ki arról, hogy a különleges jogrend idején milyen felelősség hárul a mindenkori főpolgármesterre. Tarlós István, Budapest volt első embere szerint nem lehet elmenekülni a politikai felelősség elől, viselni kell azt bármilyen helyzetben. A volt főpolgármester arról is beszélt, hogy miért nem Budapest legitim, választott vezetője áll a fővárosi védelmi bizottság élén.

Folyamatosan másra mutogatni, az egy idő után unalmas és hiteltelen – mondta Tarlós István a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Mi a felelőssége a mindenkori főpolgármesternek a jelenlegi helyzetben?

A főpolgármester Budapest első embere, ami azzal jár, hogy jelentős praktikus és majdnem korlátlan politikai felelősség terheli. Hozzáteszem, hogy a felelősség kérdését nem egyes internetes kommentelők kificamodott véleménye alapján kell vizsgálni. Annak idején többször elmondtam, hogy ami az én ciklusomban történt, annak a politikai felelőssége engem terhel, akkor is, ha nem tudtam róla, vagy csak részleges ismereteim voltak.

Van olyan fővárosi ügy, ami politikailag nem kérhető számon Budapest vezetőjén?

Bárki legyen is a mindenkori főpolgármester, ha az az ég világán mindenre azt mondja, hogy mindenki hibás, csak én nem, az nem biztos, hogy szerencsésen értelmezi ezt a pozíciót. A politikai felelősség terhét egy főpolgármesternek viselnie kell, ha tetszik, hanem. Én ezt tudomásul vettem, és elődöm, Demszky Gábor is, még ha rossz szájízzel is.

Mi a helyzet a jogi felelősséggel?

Különbséget kell tenni politikai és jogi felelősség között. Nyilván, ha valaki ellopja a rá bízott fővárosi tulajdonú cég vagyonát, azért jogilag nem a főpolgármester a felelős. Azonban a fővárosi vezetőjének politikai felelőssége ebben a helyzetben is vitathatatlan a közvélemény előtt, az elől nem menekülhet el. Ezt hivatali időmben magam is többször megéreztem, voltak olyan történések, amelyek a közvéleménynek nem tetszettek, ráadásul nem is volt róluk előzetes tudomásom, de mégis én voltam az ellenzéki média és sajtó céltáblája, mert közvetlenül választott vezető voltam. A főpolgármesteri pozíció az egyik leglegitimebb hivatal, az emberek, a választók tőle várják, hogy választ adjon a településükkel kapcsolatos kérdésekre, történésekre.

Más hibái miatt is tartania kell a főpolgármesternek a hátát?

Ha valami a főpolgármester háta mögött történt, akkor is ki kell állni, és elmondhatja a széles nyilvánosságnak, hogy az adott esetnek ki a közvetlen felelőse, a történteket hogyan és mikor vizsgálja ki. Visszatérő módon, folyamatosan másra mutogatni, az egy idő után unalmas és hiteltelen. Aki nem veszi tudomásul, hogy a kiemelten legitim és tiszteletreméltó főpolgármesteri pozíció magával hozza a felelősség terhét, az csak magára vethet.

A jelenleg érvényben lévő különleges jogrendben mennyiben változik meg a mindenkori főpolgármester felelőssége?

A különleges jogrendben a mindenkori főpolgármester olyan döntéseket hozhat meg, amelyek normál esetben a Fővárosi Közgyűlésre tartoznának. Ezzel párhuzamosan a testületre háruló felelősséget is magára veszi a főpolgármester. Hangsúlyozom, hogy 29 év alatt sem Demszky Gábor, sem én nem kerültünk olyan helyzetbe, hogy különleges jogrend általi felhatalmazással élnünk kellett volna. Ilyen helyzetre a rendszerváltoztatás óta nem volt példa. Sem a nagy dunai árvízek, sem az 1993-as békásmegyeri, Jós utcai robbanás okozta tragédia kapcsán nem kellett a mostani járványhelyzetre reagáló intézkedésekhez hasonlókat bevezetni.

Budapest Főváros Védelmi Bizottságára fontos szerep hárul a járvány elleni védekezésben. Miért nem a főpolgármester vezeti a testületet?

Korábban a védelmi bizottság elnöke a főpolgármester volt, azonban a 2013-as dunai nagy árvizet megelőzően úgy módosult az ide vonatkozó törvény, hogy a kormányhivatal vezetője lesz az elnök. A gyakorlati, árvízi védekezési tapasztalatok alapján, azonban bebizonyosodott, a főpolgármester van abban a pozícióban – többek között felügyeli, és a koordinálja a védekezésben fontos szerepet játszó fővárosi közszolgáltató cégeket –, hogy a testület vezetését ellássa. Orbán Viktor miniszterelnökkel 2018-ban megkötött megállapodásom alapján 2020. január 1-től újra a mindenkori főpolgármester lett volna a védelmi bizottság elnöke, de a jelenlegi vezető nem akarta vállalni ezt a szerepet, így maradt a kormányhivatal vezetője. A természetes jog- és valóságérzetem is azt mondja, hogy ezt a pozíciót a főpolgármesternek kellene betöltenie.