Dr. Szabó László: szeretném, ha a Mediaworks piacvezetővé válna

Cél a modern, gyors reagálású, releváns híreket közlő médiacsoport létrehozása.

Nagyvállalatot és nemzetközi céget már vezettem korábban, és bízom abban, hogy a rendszerszemlélet, a szervezeti fejlesztési tudásom, amelyet hozok magammal, segít a csoportnak abban, hogy magasabb, sikeresebb szintre vigyük a tevékenységeinket – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Dr. Szabó László, a Mediaworks új elnök-vezérigazgatója. Meglátása szerint a nyomtatott termékek továbbra is meghatározó szereplői maradnak a médiának.

Nagy váltásnak látszik a diplomáciából átülni az egyik legnagyobb médiacég vezetői székébe. Mennyire volt nehéz döntés elfogadni ezt a felkérést?

Az elmúlt hat évben valóban államtitkárként, miniszterhelyettesként, illetve nagykövetként dolgoztam, és nagyon büszke vagyok az elért eredményekre. Ugyanakkor egy idő után jó, ha van váltás az ember életében. Az eddigi pályafutásomban is voltak ilyenek, a mostani felkérést pedig nagyon megtisztelőnek éreztem. A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) kuratóriuma ajánlotta fel ezt a pozíciót számomra, amelyet örömmel fogadtam el, és nagyon nagy izgalommal várok az új feladatokra. Az nem titok, hogy szeretem Magyarországot, és bár nagyon megtisztelő volt az Egyesült Államokban képviselni a hazámat, most jó érzés újra itthon lenni.

Egy picit azért beszélgessünk Amerikáról is. Milyen ott most a helyzet, különös tekintettel arra, hogy választások is lesznek az idén?

A Covid–19 járvány előtt szinte mindenki biztosra vette, hogy Donald Trump elnöknek áll a zászló. Ennek a legfontosabb oka az volt, hogy nagyon meggyőző gazdasági növekedést értek el a tengerentúlon. A választási ciklusokat nézve a mostani elnök népszerűsége ebben a periódusban igen magas szinten állt a korábbi vezetőkhöz képest. Persze sokan mondják, hogy ennek oka csak a gazdasági teljesítményben keresendő. Az én meglátásom szerint azonban az emberek döntését nagyban befolyásolja a saját pénztárcájuk, illetve a befektetési portfóliójuk, és ha ez szépen növekszik, akkor nagy eséllyel választják meg Trumpot a második ciklusára is.

Ebben hozott törést a járvány kitörése?

A koronavírus okozta járványhelyzet miatt az amúgy is megosztott országban még nagyobb lett a kettéosztottság. A járvány kezelése pedig nagyon nagy kihívás lesz Amerikának is. Hogy a mentőcsomag mennyire lesz hatékony, vagy hogy az elnök milyen gyorsan reagált a vírusra, az nagyon megosztja az embereket. A demokraták óriási kudarcnak, a republikánusok pedig nagy sikernek ítélik, de senki sem tudja, hogy milyen mély vagy hosszú lesz a járvány, és ebből hogyan fognak kijönni. Nem szabad elfelejteni, hogy az elnök már okozott meglepetést azzal, hogy a népszerűségi mutatók felett tudott teljesíteni, de most abszolút kétesélyes a választás kimenetele.

Testközelből élhette át, milyen Amerikában a médiapiac. Mennyiben más, mint a magyar?

Az amerikai médiapiac nagyon polarizált, és egyértelműen politikai irányvonalak mentén tagozódik, szinte minimális a függetlennek mondható sajtótermékek száma. Magyarországon pedig, mint közismert, balliberális túlsúly volt jellemző gyakorlatilag a rendszerváltás óta, és ez a helyzet talán normalizálódott az elmúlt években. Ugyanakkor még mindig nagyon sok a teendő, hogy a konzervatív, polgári értékek is megfelelően legyenek képviselve a magyar médiapiacon.

Hogyan látja ezen belül az alapítvány tulajdonában lévő sajtótermékek helyzetét?

Nagyon sok lehetőség van abban, hogy az elmúlt egy évben kialakult portfólióban a szinergiákat kihasználjuk, és modernizáljuk a céget. Nagyon fontos feladat lesz a hírfogyasztók megismerése annak érdekében, hogy jobban ki tudjuk elégíteni az igényeiket. Azt szeretném elérni, hogy egy tettre kész, modern, gyors reagálású, releváns híreket közlő médiacsoport alakuljon ki. Szintén kiemelt feladat lesz, ahogyan már korábban is említettem, hogy azt az értékrendet, amelyet az alapítvány a magáénak tud, vagyis a konzervatív, polgári, keresztény értékrendet, jól tudjuk képviselni. Mindezt modern formában, úgy, hogy izgalmas legyen, vonzza az embereket.

A nyomtatott lapok piaca folyamatosan zsugorodik. Hogyan képzeli el ezeknek a jövőjét?

Az arányokról nagyon nehéz beszélni, hiszen a vírushelyzet miatt most borult minden szám, amelyet erre az évre tervezett a cégcsoport. Azt azonban fontos látni, hogy még ha csökken is a nyomtatott termékek piaci részesedése, ennek ellenére továbbra is fontos szereplői a médiának. Sőt, ha valóban releváns, jó, modern tartalmakat tudunk közölni bennük, akkor a hozzáadott értéket is növelni tudjuk. Ugyanakkor természetesen a modern technológiákra, az interaktivitásra is hangsúlyt kell fektetni, hogy a fiatalabb generációkat is megszólítsuk. Fontos tehát, hogy minden ágazat megújuljon, alkalmazkodva a médiafogyasztási szokásokhoz.

Azt, hogy ezt milyen tempóban tudjuk végrehajtani, és a fogyasztók mennyire nyitottak, egyelőre nem tudom megmondani, hiszen még én is csak ismerkedem az új helyzettel. Nagyvállalatot, illetve nemzetközi céget azonban már vezettem korábban, és bízom abban, hogy a rendszerszemlélet, a szervezeti fejlesztési tudásom, amelyet hozok magammal, segít a csoportnak abban, hogy magasabb, sikeresebb szintre vigyük a tevékenységeinket.

Említette, hogy a vírus teljesen átírta a terveket. Sokan félnek is attól, hogy a sajtó világa is megérzi majd a hirdetések számának csökkenését. Mit jelenthet ez a KESMA életében?

Egyelőre nagyon nehéz ezt megmondani. Az idei év valószínűleg nem lesz túl fényes, de bízunk abban, hogy találunk olyan megoldásokat, amelyek a rövid távú veszteségeket ellensúlyozzák, és közép- és hosszú távon nyereséges marad a cégcsoport. Alapvető cél ugyanis, hogy üzleti alapon működjünk.

Személyi változásokra vagy nagyobb átalakításokra kell számítani?

Korai lenne még erről beszélni, hiszen pár napja vagyok itt. Az viszont biztos, hogy támaszkodni szeretnék a munkatársaimra, hiszen komoly, több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégák dolgoznak itt, akik professzionális szinten végzik a munkájukat a médiapiacon. Az elkövetkező időszakban mindenkire számítok, aki tovább tudja vinni ezt az elkezdett sikertörténetet. Természetesen, mivel a technológiák és a médiafogyasztási szokások változnak, azt szeretném, ha ezeket követve jó márkákkal rendelkező céggé válnánk, és piacvezetővé nőnénk ki magunkat.