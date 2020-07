Donald Trumpot rossz színben feltüntető könyvet írt az unokahúga

A memoár július 14-én jelenik meg.

Könyvet írt Donald Trump amerikai elnökről az unokahúga. Az elnököt kedvezőtlen színben feltüntető memoár július 14-én jelenik meg, de kedd este az amerikai sajtóban már részleteket közöltek belőle.

„Le kellett döfnöm Donaldot” – idézte a The Wall Street Journal Mary L. Trump egyik mondatát a „Túl sok és soha nem elég, avagy hogyan hozta létre a családom a világ legveszélyesebb emberét” című könyvéből. A megjelenésre váró mű példányait több amerikai és külföldi lapnak is elküldték.

A könyvből kiderül, hogy az unokahúg 2017-ben kulcsfontosságú dokumentumokat szivárogtatott ki a Trump-család üzleti-pénzügyi ügyeiről a The New York Times című lapnak, azzal a kifejezett céllal, hogy károkat okozzon az elnöknek. A könyvben Mary L. Trump most kifejti: azért szolgáltatta ki a belső családi vitákat is, mert nem ért egyet Donald Trump politikájával. „Lemásoltam a nagyapám végrendeletét, kimentettem a mágneslemezeket, a periratokat, a nagyapám néhány bankszámláját és beraktam mindezt egy csomagba” – írja. A csomagot átadta a The New York Times egyik riporterének, majd később egyeztetett a lappal arról, hogy egy biztonságos telefon segítségével tartják a kapcsolatot.

A Times 2018 októberében hosszas riportot tett közzé a Trump-család üzleti ügyeiről, és ezért 2019-ben Pulitzer-díjjal is jutalmazták. A liberális lap akkor azt írta: „18 hónapig tartó, kimerítő oknyomozás után” készítette el a riportot.

A klinikai pszichológus végzettségű Mary L. Trump az amerikai elnök néhai bátyjának, ifjabb Frederick Trumpnak a lánya. Könyvében részletesen ír a belső családi viszonyokról, a vitákról, és negatív képet rajzol az elnök személyiségéről is. Hol narcisztikusnak, hol hazugnak nevezi. A többi között azt is állítja, hogy Donald Trump annak idején egy diáktársát megkérve a felvételi tesztek elvégzésére, csalással került be az egyetemre.

„Mary L. Trump és a kiadója állíthatja azt, hogy a köz érdekében cselekszik, de ez a könyv nyilvánvalóan a szerző pénzügyi érdekeit szolgálja” – fogalmazott Sarah Matthews, a Fehér Ház szóvivője kedd este. Hangsúlyozta, hogy „Trump elnök több mint három éve van hivatalban és dolgozik az amerikai nép érdekében, (Mary L. Trump) miért most szólal meg?”.

Korábban Trump másik fivére, Robert S. Trump bírósághoz fordult, hogy megakadályozza a könyv kiadását. Egy New York-i bíró először helyt adott a keresetnek, de a múlt hét végén egy fellebbviteli bíróság megváltoztatta a döntést és hozzájárult a könyv kiadásához.