Brüsszelre bízná a járvány kezelését Karácsony Gergely

Városházi politikusok hiába jelezték Karácsony Gergelynek, hogy az általa előterjesztett gazdasági program nem tartalmaz konkrétumokat, nem felel meg a törvényben előírtaknak, a héten egyszemélyes döntéssel elfogadta azt a főpolgármester. Az ötéves gazdasági tervezet inkább elméleti síkon való ötletelést tartalmaz, mint valós megoldásokat, a dolgozatból az is kitűnik, hogy Karácsony látványpolitizálást folytat megválasztása óta – írja a Magyar Nemzet.

Érdemi viták helyett csak látványpolitizálás zajlik már egy jó ideje, ugyanakkor a mindennapi fontos kérdésekről nem esik szó – értékelt a lap kérdésére Láng Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Hozzátette:

– Akkor jeleztük Karácsony Gergely felé, hogy a programtervezettel nem tudunk mit kezdeni, mert nem tartalmaz semmi konkrétumot, csupán egy tőle megszokott politikai röpirat. A főpolgármester ekkor visszavonta, majd szerdán arról értesültünk, hogy ezt a tervet Karácsony egy személyben elfogadta – hangsúlyozta a frakcióvezető. Láng kitért arra, hogy a programban olyan állítások szerepelnek, hogy Budapesten a kulturális szegénység megszüntetéséért semmit sem tesz a kormány. A „röpiratban” az is szerepel, hogy független gazdasági elemzők szerint az ország az elmúlt években még a saját ligájában szereplő országokhoz képest is rossz gazdasági mutatószámokat produkált.

Ennek ellentmond a Pénzügyminisztérium közleménye, miszerint a magyar gazdaság lendületes növekedéssel fordult rá az idei évre, azonban a koronavírus-járvány alapjaiban írta felül a gazdasági várakozásokat.

Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta:

A Karácsony által jegyzett gazdasági program egyik pontja kitér a koronavírus-járvány kezelésére adott válaszokra. A főpolgármester szerint az elmúlt hónapok történései bebizonyították, hogy kevesebb nemzeti szuverenitásra van szükség.

„A globalizációt azonban nem fogja megállítani a koronavírus-járvány. Bár a járvány kezelése jelenleg elsősorban nemzeti keretek között történik, ez nem azért van így, mert ez lenne a hatékonyabb, hanem azért, mert nincsenek meg azok a nemzetközi mechanizmusok, amelyek a valóban hatékony közös fellépést lehetővé tennék, még az Európai Unión belül sem” – írta Karácsony a gazdasági programban, azt szorgalmazva, hogy a jövőben az Európai Unió iránymutatását kellene követni járványkezelésben is, habár egyelőre nincs ilyen veszélyhelyzeti forgatókönyve az uniónak. Mint a programjukban írták: „ az együttműködés már ma is nagymértékben nemzetek feletti, ahol az országok önként lemondanak a szuverenitásuk egy részéről, és ennek a folyamatnak a jövőben szükségképpen folytatódnia kell”.

A Magyar Nemzet szerint ez érdekes megközelítés a főpolgármestertől az elmúlt hónapok tapasztalatainak tükrében. Ugyanis a járvány alatt állításának az ellenkezője derült ki: az uniós tagországok semmiféle segítséget nem kaptak az Európai Uniótól. Magyarország saját forrásból Kínából szerezte be a szükséges mennyiségű védőfelszerelést és orvosi eszközöket. A tagállamok közül Olaszországot sújtotta leginkább a járvány, az állampolgárok jelképesen nemzeti himnuszukat dúdolva uniós zászlót égettek, ezzel jelezve, egyedül fognak megküzdeni a járvánnyal.

Felemás bocsánatkérés

A felelősség többrétű, mondta a Pesti úti idősek otthonában történt fertőzésekről, halálesetekről a 444.hu-nak adott, csütörtökön megjelent interjúban a főpolgármester. Karácsony azt mondta, hogy rendszerszintű a probléma a mélyen alulfinanszírozott idősellátásban, egészségügyben. A Pesti úti tragédiát szerinte egyértelműen a rossz járványügyi protokoll okozta, amit a kormány tett kötelezővé a védekezés első napjaiban. Úgy fogalmazott, hogy „Ha felelőst keresünk, az a kórházak működésével kapcsolatos rossz protokoll, amelynek a rosszaságát az bizonyítja, hogy ezt vissza is vonták.” A Pesti úti intézmény úgy működik, mint bármelyik magyar idősotthon, de a politikusoknak is lenne okuk a bocsánatkérésre – vélte –, mert harcuknak az önfeláldozóan dolgozó emberek és az aggódó, vagy gyászoló családok csak áldozataivá válhatnak. Ő ezért bocsánatot kér, reméli, más politikusok is megteszik.

Az interjúban arról panaszkodott, hogy most még kevesebb információt kap a kormánytól a budapesti helyzetről, az operatív törzsről pedig azt sem tudja, az van-e, vagy az csak egy sajtótájékoztatón működő termék. – Az operatív törzs nekem kicsit olyan, mint Columbo felesége. (…) Ezzel együtt a különböző kormányzati szervekkel azért van kommunikáció, és mikromenedzseléssel sikerült elérni ezt-azt, de összességében azon a helyzeten, hogy a kormány és a főváros között ellenségeskedés van, ez a járvány csak rontott – jelentett ki Karácsony Gergely, aki arról is beszélt, hogy ha rajta múlna, már megszüntetné az ingyenes parkolást.