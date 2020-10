Brüsszelben éjszakai kijárási tilalmat, kötelező utcai maszkviselést, a színházak és mozik bezárását rendelték el

Belgiumban jelenleg éjfél és reggel öt óra közötti időszakra érvényes kijárási tilalom van érvényben.

Éjszakai, 22 órától reggel 6 óráig tartó kijárási tilalom lép érvénybe hétfőtől Brüsszelben, kötelező lesz a szájat és az orrot eltakaró maszk köztéri viselése, nem tarthatnak sportrendezvényeket, valamint a moziknak és színházaknak egy hónapra be kell zárniuk a belga főváros és a hozzá tartozó régió egészében – erről döntött a brüsszeli régió vezetése rendkívüli ülésén szombaton.

A helyi média tájékoztatása szerint Rudi Vervoort, a brüsszeli régió miniszterelnöke a járvány tavaszi időszakában elrendelt szabályokhoz hasonlóan szigorú előírásokat a főváros és környékének folyamatosan emelkedő fertőzési mutatóival indokolta.

A brüsszeli szabályok az egy hete, országosan elrendelt intézkedéséket szigorítják. Belgiumban jelenleg éjfél és reggel öt óra közötti időszakra érvényes kijárási tilalom van érvényben. A bárok és éttermek legalább egy hónapra bezártak.

A szombati regionális döntés értelmében a következő hónapban valamennyi brüsszeli üzletnek 20 órakor be kell zárnia. Családonként egyszerre egy ember vásárolhat. Az arra jogosult vendéglátóhelyek készételt elvitelre 22 óráig árusíthatnak. A távmunka, ahol az megoldható, kötelezővé válik. Minden sportlétesítményt be kell zárni, beleértve az uszodákat és a fitneszközpontokat is. Minden nem hivatásos sportverseny megtartása tilos, még a 12 év alatti gyermekek számára is. Az iskolai kirándulásokat, valamint a 12 éven felüliek szakmai gyakorlatait nem tarthatják meg.

A kulturális központok, színházak, mozik, könyvtárak és múzeumok szintén bezárnak. Esküvőn a házasulandó pár, a tanúk és a hivatalos személyeken kívül legfeljebb 15 ember vehet részt. Az idősotthonok lakói, és az ápolási központokban tartózkodók ugyanazt a két látogatót fogadhatják csak. Ezeken a helyszíneken rendezvények megtartása tilos.

A brüsszeli régió vezetése nemrégiben rendelte el a bárok, a kávéházak és a rendezvényközpontok legalább egy hónapos bezárását. A piacokon nem szabad élelmiszert helyben fogyasztásra árusítani, közterületen tilos az alkoholfogyasztás.

Brüsszelben minden hetedik vírusteszt pozitív eredményt mutat, a fővárosban nincs egyetlen önkormányzat sem, ahol az esetszámok az országos átlag alatt maradnának. A fővárosi régióban jelenleg 100 ezer lakosra legkevesebb 500 fertőzött jut.

Frank Vandenbroucke belga egészségügyi miniszter kedden jelentette be, hogy az egész országban felfüggesztenek minden nem feltétlenül szükséges kórházi kezelést a koronavírussal fertőzöttek ellátása érdekében. Az egészségügyi intézmények csak azokat tesztelik, akik tüneteket mutatnak, illetve az egészségügyben dolgozókat, és a 65 év felettieket.

A belga közegészségügyi intézet szombaton közzétett adatai szerint a hét folyamán naponta átlagosan 11 200 új koronavírus-fertőzést jegyeztek fel Belgiumban, ami 56 százalékkal több, mint az azt megelőző héten.

A szakértők arra számítanak, hogy a jövő hét folyamán a pozitív vírustesztek napi száma meg fogja haladni a 20 ezret.

A járvány belgiumi megjelenése óta közel 288 ezer ember fertőződött meg az országban.

A hét folyamán kórházba naponta átlagosan 399 embert szállítottak, ami egyhetes viszonylatban 93 százalékos növekedést jelent.

Jelenleg 4061 embert ápolnak kórházban koronavírus-fertőzéssel, közülük 632-őt intenzív osztályon.

A 11,5 milliós országban a vírus okozta Covid-19-betegség szövődményeiben 10 658-an haltak bele, a hét folyamán átlagosan naponta 37 ember.