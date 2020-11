Belgiumban több ezer nyugdíjas halt meg, mert megtagadták tőlük a kórházi ellátást

Németországban már a koronavírusos orvosokat is munkába állítanák, a franciáktól és hollandoktól mégis szállítanak oda betegeket, mert nálunk már nincs hely. Európai járványkörkép.

Európa több országában is teljesen megteltek a kórházak, az egészségügyi rendszer már nem bírja a koronavírus-járvány elleni harcot. Az Origo európai körképe.

Ausztria

Rudolf Anschober osztrák egészségügyi miniszter hétfőn kijelentette:

az osztrák kórházak közelednek kapacitásaik határaihoz. Nem ez az első figyelmeztetése a miniszternek, már november elején azt mondta, hogy két héten belül betelhetnek a kórházak.

Az Osztrák Általános Aneszteziológiai Újraélesztési és Intenzívápolási Szervezet alelnöke, Klaus Markstaller szerint, amennyiben nem javulnak a járványügyi adatok, napokon belül arról kell dönteni, hogyan kezeljék a betegeket a kórházakban – vagyis, egyáltalán kiket vegyenek fel, és kiknek jusson lélegeztetőgép. Egyes tartományokban már most felélték a kórházak az eszköz- és pénzügyi tartalékaikat.

Németország

Németországban is kritikus lett a helyzet. Jens Spahn, a német szövetségi kormány egészségügyi minisztere egyenesen azt mondta:

a Németországot is sújtó kivételes járványhelyzetre való tekintettel a koronavírusos, de tünetmentes vagy enyhe tüneteket mutató orvosokat és nővéreket is bevetnék a kórházakban, hogy elkerüljék az egészségügyi rendszer összeomlását.

A német Kórházegyesület igazgatója, Gerald Gaß azt mondta: a legnagyobb aggodalmuk az, hogy a kórházi rendszer eléri kapacitásának határát, és nem tudják egyszerre ellátni a koronavírusos betegeket és a más betegségekben szenvedőket. Szerinte a személyzetet át kell csoportosítani a koronavírusos osztályokra.

A Kaiserslauternben és környékén kórházakat üzemeltető Westpfalz-Klinikum bejelentette, hogy elhalasztják a nem életmentő operációkat, mert nincs rá sem ember, sem elég ágy. A lélegeztetőgépek nagy része már foglalt a kórházban. Német klinikai orvosok közleményben kérték a halasztható műtétek törlésére a többi kórházat is.

Berlinben a nem sürgősségi beavatkozásokat már november elejétől el kell halasztani, a klinikák intenzív ágyainak 25 százalékát szabadon kell hagyni a koronavírusos betegek számára.

Franciaország

Az északkeleti Grand-Est régióból már Németországba szállítják a betegeket, mert nincs már hely.

Olaszország

Nagyon közel vagyunk már ahhoz, hogy ne bírjuk tovább. Nem tudom megmondani, hogy mikor érünk a kapacitások határára, de már nincs messze ez a nap – mondta az AP hírügynökségnek Luca Cabrini, Lombardia egyik legnagyobb kórházának intenzív osztályvezetője. Megint Lombardia a legfertőzöttebb olasz tartomány.

Az országban ősszel a kórházban töltött idő megnőtt a tavaszihoz képest. Ennek egy vezető infektológus szerint az az oka, hogy nehezebb hozzájutni a tesztekhez, így napokig kell várni az eredményre, ezalatt pedig súlyosabb állapotba kerülnek a betegek. A kórházak küzdenek, mert nincs elég képzett szakember a súlyos állapotban lévők kezelésére, ráadásul egyre több orvos és ápoló is megfertőződik.

Egyre több a fertőzött Dél-Olaszországban is, ahol gyengébb az egészségügyi rendszer. Az olasz médiát a napokban bejárta egy sokkoló videó, amelyen a nápolyi Cardarelli kórházban egy halott ember feküdt a COVID-intenzívosztály mosdójában.

A szintén nápolyi Cotugno kórház előtt pedig helyhiány miatt a saját autójukban kötötték oxigénpalackra a betegeket.

A Padovai Egyetem mikrobiológusa, Andrea Crisanti egy olasz hírcsatornának úgy nyilatkozott: nincs terv arra, hogyan birkózzanak meg a járvánnyal, csak remény.

A lombardiai Valduce-kórház igazgatója, Claudio Zanon egy nyilatkozatában azt mondta, az első hullámhoz képest az egészségügyi személyzet frusztrált, demotivált, állandó stressz alatt dolgozik, és egyszerűen kimerült, kiégett. A kórháza már megtelt, nincs szabad ágy, még az intenzív osztályokon sem. Ezenkívül a 600-ból 70 orvossal nem tudnak rendelkezni, mivel őket is megfertőzte a vírus. Ezért kénytelenek voltak egy sürgősségi osztályt bezárni. Olaszország más régióiból is hasonló beszámolók érkeztek.

Belgium

Egy intenzív osztályon dolgozó nővér úgy nyilatkozott a belga sajtóban, hogy már meg kell mondaniuk a betegek egy részének, hogy nem tudnak rajtuk segíteni, ezzel is szabadon tartva a kórházi ágyak egy részét.

Az Amnesty International jelentése szerint Belgiumban több ezer nyugdíjas halt meg a járványban azért, mert a szociális otthonokban ápoltaktól megtagadták a kórházi kezelést.

Hollandia

November elején több kórház is a kapacitásainak szélén állt, a betegek egy részét Németországba kellett szállítaniuk, és több kórház is betegeket utasított el.

Csehország

A második hullám kitörése óta már a harmadik egészségügyi minisztert iktatták be Csehországban, mert elődei a hibás járvány elleni intézkedések miatt lemondásra kényszerültek.

Az új miniszter, Jan Blatny dolgát nehezíti, hogy sok fiatal cseh orvos és ápoló távozott az utóbbi években az országból, és akik maradtak, azok nagy része a rizikócsoportba tartozik. Ezért az Európai Unió mellett még az Egyesült Államok Nemzeti Gárdája is orvosokat küldött az országba, hogy a cseh egészségügyi rendszer ne omoljon össze a koronavírus második hulláma során.

Közben kiderült, egyre többen vitetik enyhe tünetekkel magukat kórházba, mert attól tartanak, hogy később, ha esetleg állapotuk romlik, már nem lesz számukra hely.

Románia

Már több hete túlterheltséggel küzd a román egészségügyi rendszer. Mivel az utóbbi években nagyon sok román orvos nyugatra ment dolgozni, hiány van a megfelelő egészségügyi személyzetből.

A kisebb kórházak még az alapvető felszerelésekkel sem rendelkeznek.

Az alexandriai megyei kórházban egy doktornak egyetlen műszak alatt legalább 200 frissen beszállított beteggel kell foglalkoznia.

Bulgária

A bolgár kórházakban már szinte csak nyugdíjas orvosok maradtak, a fiatalok külföldre mentek.

Egy francia tudósító beszámolója szerint Sumen város kórházában egy orvosra 55 beteg jutott. Plovdivban a fertőzött betegek gyógyítására kijelölt kórházban egyetlen lélegeztetőgép sincs.

Svájc

A svájci kórházak intenzív osztályait is a túlterheltség fenyegeti. Virginie Masserey egészségügyi vezető szerint, ha továbbra is így nő a fertőzöttek száma, öt nap alatt betelik több kórház is.

Ukrajna

Rendkívül leterheli a koronavírus az ukrán egészségügyi rendszert. Az interneten a kelet-ukrajnai Harkov kórházáról terjengnek sokkoló képek, felvételek. A közösségi oldalakon terjedő információk szerint a kórház telített, egy ápolónőre hatvan beteg jut, hiányos a felszerelés orvosi segédeszközökből, még fecskendőből sincs elég, a kórtermek, a mosdók és illemhelyek pedig siralmas állapotban vannak, rég felújításra szorulnának.