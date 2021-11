Bajnai és Karácsony hallgat

Sem Bajnai Gordon, sem Karácsony Gergely nem válaszolnak a Városháza-gate-ben feltett kérdésekre. A Mediaworks Hírcentruma egyebek mellett amiatt fordult az MSZP-s exkormányfőhöz és a főpolgármesterhez, hogy egyeztettek-e személyesen a Városháza lehetséges eladásáról, és hogy valóban külföldi befektetőket keresnek-e. A felvételek alapján felmerül, hogy Bajnai jelentős befolyást gyakorolhatott a főváros vezetésének az összetételére is.

Az Anonymus által a Városháza-gate-tel kapcsolatban legutóbb nyilvánosságra hozott felvételen Bajnai Gordon részletesen beszélt az ügyben játszott közvetítői szerepéről, ezzel pedig cáfolja a Facebook-oldalán a felvétel kiszivárgása előtt közzétett magyarázkodását. Ezzel kapcsolatban a Mediaworks Hírcentruma sms-ben számos kérdést elküldött a volt kormányfőhöz, ám eddig nem kaptunk válaszokat. Így Bajnai nem tisztázta Gansperger Gyula egykori Wallis-vezérhez fűződő viszonyát sem.

Bajnai a közösségimédia-oldalán egyebek mellett azt állította, hogy Gansperger Gyulával – akit az első Orbán-kormány állami vagyonkezelésért felelős vezetőjeként ismert meg, és 2003 és 2005 között együtt dolgoztak a Wallis csoportnál – 2005 óta csak „szórványos” volt a kapcsolatuk. Ám a felvételen ezzel ellentétesen a korábbi MSZP-s miniszterelnök már régi harcostársának nevezte Ganspergert, akivel a barátságnál is szorosabb, fontosabb kapocs köti össze. Kíváncsiak voltunk rá, hogy ez a szoros ismeretség hogyan kapcsolódik Bajnainak a Városháza-gate-ben játszott szerepéhez, ám az egykori kormányfő erre sem küldött választ. Mint megírtuk, Gansperger arról beszélt több korábban nyilvánosságra került felvételen, hogy a fővárosi ingatlanok fű alatti értékesítésére úgynevezett járulékos korrupciós rendszert működtetnek, és Bajnai bizalmasánál, Kiss Ambrusnál futnak össze a szálak.

Bajnai Városházára vezető csápjai

Bajnai a felvételen hallható találkozó valós céljáról sem volt hajlandó nyilatkozni. Ugyanis a közösségi médiában közzétett magyarázata csak a kérdőjelek számát szaporítja, hiszen a Facebookon azt írta, a találkozó fő célja az volt, hogy a befektetőcsalád személyesen is bemutatkozhasson neki. Ám a találkozóról közzétett felvételeken Bajnai részletesen bemutatja a fővárosi döntéshozatal menetét, szereplőit, és a főváros szándékait arról, miként lehetne értékesíteni a Városházát.

Érdekes kérdés az is, hogy Bajnainak van-e beleszólása a fővárosi döntéshozatalba, mivel a felvételből kiderül, hogy az egykori miniszterelnök a 2019 óta hivatalban lévő baloldali fővárosi vezetés összetételére is komoly befolyást gyakorolt. Szavai szerint például ő ajánlotta be Tordai Csabát, Karácsony Gergely jogi főtanácsadóját is, akiről azt állította, hogy azon két ember egyike, akik valójában a Főpolgármesteri Hivatalt irányítják.

Az exkormányfő arra a kérdésünkre sem válaszolt, hogy a másik fő döntéshozó Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes volna-e, akit Gansperger Gyula beszámolója szerint szintén Bajnai ajánlott Karácsonyék figyelmébe.

Bajnai azt sem hajlandó tisztázni, hogy milyen befolyása lehet magára a Városháza sorsát érintő üzletre. Míg a Facebook-oldalán azt írta, „először világossá tettem, hogy ebben az ügyben nincs befolyásom”, a befektetőkkel folytatott beszélgetésen az ex-kormányfő már a Városháza épületének elhelyezkedéséről úgy beszélt, mint aki részletekbe menően ismeri a fejlesztés terveit és azt is, hogy az önkormányzat milyen elhelyezést szeretne magának. Egy helyen még azt is megígérte a befektető képviselőjének, jelzi Tordainak, „hogy van szándék továbbra is”. Arra vonatkozó érdeklődésünket is figyelmen kívül hagyta, hogy végül beszélt-e Tordaival, és ha igen, milyen választ kapott.

Közvetítői szerepben

Bár Bajnai a Facebook-oldalán tagadta, hogy közvetítői szerepet játszott volna, a felvétel több pontjának tanúsága szerint mégis ennek megfelelően viselkedett. „Nagyon sok embert ismerek ott. (…) Megkérdeztem, hogy mi a helyzet. (…) A Városháza-projektről azt mondták, hogy van szándék, hogy ebből fejlesztés legyen.” A volt kormányfő megjegyezte még: tájékozódott az ügyben, s úgy tudja, hogy

Barts Balázs (a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatója) van kijelölve, mint szakember.

Hozzátette:

De én most vele nem beszéltem erről, hanem azzal, aki jóval fölötte áll.

Megkérdeztük Bajnai Gordont, ki lehet ez a Barts fölött álló vezető, ám erre sem reagált.

Az is figyelemre méltó, hogy míg Karácsony Gergelyék azt hangoztatják, hogy kezdettől fogva elvetették a Városháza értékesítésének az ötletét, és legfeljebb a bérbeadás jöhetett szóba, a Bajnai által mondottak ennek erősen ellentmondanak. Így például az is, hogy az egykori MSZP-s miniszterelnök egy rendkívül nagy volumenű projektről beszélt, amihez csak külföldi befektetőnek lenne „képessége”, vagyis anyagi eszközei. Ugyanis a tervek szerint – amelyek Bajnai elmondása alapján a városvezetésnek is tetszettek – a Városháza Madách tér felőli oldalán létrehoznának egy kisebb irodaszárnyat az önkormányzatnak, és a fennmaradó részre – amely a műemlékvédelem alatt álló épületegyüttes szinte egészét kiteszi – például szállodát, lakásokat és irodaépületet képzeltek el. Bajnai Gordon több lehetséges külföldi befektetőt említett, ám kérdésünkre nem közölte, hogy kikről lehet szó, s hogy valóban az eladásban gondolkodnak-e. A szocialista ex-kormányfő azt mondta a felvétel egyik helyén, hogy a fővárosban „ott tartanak, hogy az említett terveken már gondolkodtak”, de nem felelt arra, hogy pontosan kikre is utalt, és a vezetők mikor jelezték felé a szándékukat.

Karácsony hazugságspirálban

Karácsony Gergely a Városháza tervezett eladása miatt kipattant botrány alatt folyamatosan valótlanságokat állított, önellentmondásos nyilatkozatokat tett, sőt még a sajtót is megfenyegette. Anonymus legújabb feltáró bizonyítéka kapcsán is tettünk fel kérdéseket a főpolgármester sajtóosztályának, ám eddig nem kaptunk válaszokat.

Egyebek mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy Karácsony egyeztetett-e Bajnai Gordonnal a Városháza hasznosításának különböző módjairól. Azt is kérdeztük, hogy a városvezetés – és Karácsony személyesen – ismerte- és támogatta-e a Bajnai által vázolt terveket – amelyek alapján joggal és logikusan lehet feltételezni, hogy eladni kívánják a Városházát. Arra is hiába kérdeztünk rá, hogy Karácsony mire alapozva nevezte Fidesz-közeli vállalkozónak Gansperger Gyulát, és azt is eredménytelenül firtattuk, hogy Tordai Csabát és Kiss Ambrust valóban Bajnai ajánlotta-e a figyelmébe. Szintén kérdeztük, hogy Tordai Csaba mellett ki lehet az a személy, aki Bajnai Gordon elmondása alapján a fővárost irányítja, de Karácsonyék erre sem adtak választ.

Emlékeztetőül: Karácsony korábban azt állította, hogy a vagyonkezelő már említett elnöke a főváros háta mögött tárgyalt, amikor a Városháza tervezett eladásáról beszélt többekkel egy hangfelvételen, ám mindössze egy fegyelmit osztott ki Barts Balázsnak. Belső vizsgálatot még nem indított, holott azt még Niedermüller Péter, a VII. kerület DK-s polgármestere is szorgalmazta, és Kerpel-Fronius Gábor, Karácsony helyettese is úgy tudta, hogy indul vizsgálat az ügyben.

Borítókép: Bajnai Gordon és Karácsony Gergely 2014. május 25-én, az európai parlamenti választás eredményváróján egy fővárosi szórakozóhelyen