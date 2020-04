Az USA lett a legfertőzöttebb ország a világon

Az Egyesült Államok lett a járvány által leginkább sújtott ország a világban. Szombat délig ugyanis a koronavírus okozta Covid-19 betegség 19 701 halottat követelt.

Óriási ütemben emelkedik a vírus áldozatainak száma az Egyesült Államokban, amely már a járvány által leginkább sújtott ország lett a világon. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint

az Egyesült Államokban már szombat reggel meghaladta a vírusfertőzés halottainak száma az Olaszországban elhunytakét. De a halottak száma a reggeli 18 860-ról délre már meghaladta a 19 ezret.

A diagnosztizált fertőzöttek száma is itt a legmagasabb: szombat délig 506 188 amerikainál mutatták ki az új típusú koronavírust.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szombat délelőtt azt jelentette be, hogy az általa irányított államban egyetlen nap alatt 783 Covid-19-ben szenvedő vesztette életét. Hozzáfűzte, hogy New York államban a kór eddig több mint 8600 halálos áldozatot követelt. A kormányzó ugyanakkor megjegyezte, hogy a járvány görbéje lapul, mert az újonnan kórházba szállítottak száma csökken. Bill De Blasio, New York város polgármestere szombaton bejelentette, hogy az állami oktatási intézmények a tanév végéig zárva maradnak. A tanév hátralévő heteiben a város új internetes programokat indít a diákoknak, és április végéig valamennyi diáknak biztosítja az internetes hozzáférést és a laptopot vagy tabletet.

New York városában különösen megugrott a regisztrált fertőzöttek száma a hajléktalanok körében. Jelentősen emelkedett a fertőzöttek és a halottak száma Chicagóban, Philadelphiában, továbbá a New Yorkkal szomszédos New Jersey államban és a déli Floridában. Sajtóértesülések szerint több amerikai laboratóriumban is felgyorsítják a Covid-19 antitestekkel történő gyógykezelésének kísérleteit.

Itáliában továbbra sem enyhül a járvány

Olaszországban szombatra 619 ember veszítette életét a Covid-19 miatt az előző napi 570 után. Az újonnan diagnosztizált esetek száma szombaton 4694-re nőtt a pénteki 3951-et követően. A fertőzöttek száma 152 271.

A napi halálos áldozatok száma április 6. óta nem volt ilyen magas és április 4. óta nem szűrtek ki ilyen sok fertőzöttet. A korábbi meredek emelkedés után a megbetegedések és halálozások száma lelassult ugyan, de nem kezdett meredeken csökkeni, ahogyan azt sokan remélték, miután már lassan egy hónapja szigorú korlátozások között élik az életüket.

Szombaton Olaszországban 3381 ember feküdt intenzív osztályon koronavírus-fertőzés miatt, ami nyolcadik napja folyamatos csökkenést jelent. A gyógyultak száma 30 455-ről 32 534-re nőtt.