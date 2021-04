Az ország újraindulása elsősorban a szolgáltatók érdeke

Az, hogy óvatosan, fokozatosan, akár a védettségi igazolványhoz kötött lehetőségekkel újraindítjuk az országot, elsősorban nem azoknak az érdeke, akik igénybe vehetik, hanem akik nyújtják a szolgáltatásokat – ők kapják vissza a munkájukat, a normális megélhetésüket – írta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szombat reggel a Facebook-oldalán a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

Völner Pál hozzátette: senki se irigyelje tőlük ezt, nehéz év van mögöttük, és csak dolgozni szeretnének. Ha nem lenne védettségi igazolvány, nagyon hosszú időnek kellene még eltelnie ahhoz, hogy ez megtörténjen. Így viszont elindulhat a munka egyre több cégnél, az egészségügyi kockázat pedig nem emelkedik – szögezte le a politikus.

A parlamenti államtitkár arra kért mindenkit, hogy „álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk végig nyugodtan és észszerűen a dolgokat”.

Emlékeztetett: ma a teraszok nyithatnak, ha pedig már 4 millió ember is megkapta az oltást, sok olyan szolgáltatás is elérhető lesz, amelyet régóta nem vehetett igénybe senki – egyelőre csak azok számára, akik már rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Mint írta, azt tapasztalja, hogy sokan felháborodtak ezen. Pedig továbbra sincs szó másról, csak arról, hogy az emberek életének és egészségének védelmét össze kell hangolni a gazdaság, a munkahelyek, a családok megélhetésének megóvásával.

Mint írta, „az igazságügyi tárca miniszterhelyetteseként azt tudja biztosan állítani, hogy a védettségi igazolvány használata, a szolgáltatások igénybevételének ahhoz való kötése nem ütközik semmiféle törvénybe”. Ami az egészségügyi-járványügyi oldalt illeti: hallgassunk az orvosokra! Egyhangúan állítják, hogy csak a vakcinával vethetünk véget a járványnak, és minden oltóanyag, amelyet itthon használunk, biztonságos és hatékony – fűzte hozzá.

A parlamenti államtitkár kitért arra is, hogy a baloldali politikusok felelőtlenül keltették a pánikot, és egyelőre a vakcinaellenes határozati javaslatukat sem vonták vissza. Vannak közöttük, akik már kezdenek kihátrálni, és elismerik, hogy sikeres volt a magyar vakcinavásárlás. Egyre nehezebb lesz elhitetniük az emberekkel, hogy gond lenne a Szputnyik V vagy a Sinopharm megrendelt termékeivel: a WHO, az egészségügyi világszervezet is jónak találja mindkettőt. És lassan a brüsszeli bürokraták is elkezdhetnek gondolkodni: Európa egyik vezető hatalma, Németország most vesz 30 millió adag orosz oltóanyagot – mutatott rá az államtitkár.

A legtöbb, amit most tehet az ember, az az, hogy betartja a védelmi szabályokat, regisztrál az oltásra, és amit az orvos kínál számára, azt be is adatja. És ugye már várni sem kell a háziorvos hívására, mindenki regisztrálhat maga is az oltásra – írta Völner Pál.