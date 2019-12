Az Ördög ügyvédje után itt az Angyal ügyvédje

Az ellenzék Borkai Zsoltjának megnevezését ígéri a magát Angyal ügyvédjeként nevező szivárogtató blog, amely december 5-én azzal robbantott, hogy január elsején két korrupt, kokainozó, fiatal örömlányokkal orgiázó ellenzéki politikus drog- és szexpartijairól rántja le a leplet, ha addig nem vonulnak vissza a közélettől.

A Kiss Krisztina néven blogoló Angyal ügyvédje a “Még az idén kiderülhet, ki az ellenzék Borkai Zsoltja” című posztjában annyit már most elárult, hogy egy frissen megválasztott ellenzéki polgármesterről, valamint pártjának egyik első számú vezetőjéről van szó, akik a VI. kerületi Szinyei Merse utca egyik új építésű házában évek óta drogos szexpartikat folytatnak – írja a Pesti Srácok.

Fiatal örömlányok, kokain, ellenzéki politikusok, korrupció – nagy vonalakban ez a sztori rajzolódott ki az Angyal Ügyvédje blog szivárogtatásából, az oldal előre jelzi, hogy nem kívánja szétzúzni az érintett politikusok magánéletét, így

amennyiben a magukra ismerő politikusok 2019. december 31-ig visszavonulnak a közélettől, úgy január 1-én a blog nem nevezi meg őket.

Az Angyal ügyvédje szerint a bulikon résztvevő három örömlány a hatóságoknak a bizonyítékokat is hajlandók bemutatni.

A fiatal lányok az Angyal ügyvédjének azt állítják, egy zárt luxus escortlány-közvetítő e-mail listán keresztül rendelték őket a házhoz, ahol óránként 80-100 ezer forintért szolgálták ki a politikusok igényeit. A lányok többször két órát töltött el a két politikussal, akik a társaságukban vélhetően kokaint fogyasztottak.

A blog szerint a drogot az októberben megválasztott ellenzéki polgármester és az ő egyik barátja szerezte be egy budai dílertől, ráadásul a két politikus “beszerzője” október 13-a után állást is kapott a polgármester által vezetett önkormányzatban, ahol állítólag a mai napig is dolgozik, és a két ellenzéki politikus pártját erősíti.

„A résztvevők beszámolói szerint az ellenzéki polgármester és “főnöke” évekkel ezelőtt egy másfél szobás lakásban rendezte ezeket a bulikat, ám ezt az ingatlant hamar kinőtték, és ugyancsak a Szinyei Marse Házban, az Autóker Holding Zrt. luxusingatlanjában vettek egy nagyobb lakást.

Ennek a lakásnak a tényleges tulajdonosa minden jel szerint az az ellenzéki párt vezérkarában és parlamenti frakciójában ülő politikus, aki vagyonnyilatkozatában ezt az ingatlant egyszer sem tüntette fel.

A házban egy négyzetméternyi lakóingatlan ára 1-1,2 millió forint. Informátorunk szerint ez a parlamenti képviselő és barátja, a frissen megválasztott polgármester hétvégente gyakran látogat el ide, útba ejtve az innen egy sarokra található Old Rams Pub-ot, ahová pártjuk is gyakran szervez “csapatépítő” rendezvényeket” – olvasható az Angyal ügyvédje blogon.