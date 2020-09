Az LMP-frakció alkalmazottja megszégyenítette egy abúzus áldozatát

Gregor Bernadett a napokban ismét felhozta korábbi élményeit a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, ahol fiatal nőként abúzus áldozata volt. Az eset kapcsán Nuszbaum Tibor, az LMP-frakció alkalmazottja úgy döntött, hogy megszégyeníti a színésznőt, legalábbis az általa kezelt Szomszédok forever-oldalon megjelent posztot nehéz másként magyarázni.

Az LMP-frakció alkalmazottja, Nuszbaum Tibor az általa működtetett Szomszédok forever Facebook-oldalon igyekezett megszégyeníteni Gregor Bernadettet. A színésznő a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kapcsán szólalt meg, amelynek 1991–1995 között volt a hallgatója – írja a Magyar Nemzet.

„Mi voltunk az első kísérleti osztály, a harmadik rostát egy hét kőkemény műhelymunka előzte meg. A döntő vizsgán a Mesél a bécsi erdő című darabból kellett jelenetet csinálni. Bikinire kellett vetkőzni és lezuhanyozni az öltözőben, így járultunk a vizsgabizottság elé. Vizes hajjal, álló mellbimbóval… Szerencsétlenségemre a csoportunkban több fiú volt, mint lány, ezért kétszer kellett eljátszanom a jelenetet. A kettő között dideregve ültem a vizsgabizottság mellett egy széken…” – emlékezett vissza a megalázó jelenetre Facebook-posztjában Gregor Bernadett, amelyet azóta törölt, vélhetően azért, mert oldalát elárasztották a gyalázkodó kommentek. Ebbe a sorba állt be Nuszbaum Tibor.

Mint azt a lap is megírta, a színésznő számos kellemetlen emléket megosztott, ilyen volt az Életem sötét foltja című gyakorlat. „El kellett mondani valamit magadról, amit szégyellsz, és még talán senkinek nem mondtad el, ötféleképpen. Kihívsz valakit a színpadra, annak mondod, egyedül mondod az ott ülőknek, telefonbeszélgetésben mondod el, levélben és az ötödik, hogy leoltják a villanyt, és a vaksötétben a legkínosabb kérdéseket teszik fel. 18–19 éves gyerekekről beszélünk” – utalt a színművészeti egyetem kegyetlen módszereire. „Értünk senki nem vonult az utcára” – írta a színésznő, akinek élményei már korábban is napvilágot láttak. A Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy nem Gregor volt az egyetlen, aki kitárulkozott az SZFE-n használt megalázó módszerekről. „Ha meg akartak dugni [az oktatók – szerk.], az bók volt, még akkor is, ha undorító” – mesélte egy korábbi hallgató a wmn.hu hasábjain idén márciusban.

Nuszbaum Tibor, a Szomszédok forever Facebook-oldal kezelője minderre a fenti mémmel reagált, egyértelműen a fájdalmait feltáró Gregor Bernadett megszégyenítésére törekedve. Nuszbaum a mai napig az LMP alkalmazásában áll, nevére és a párt rövidítésére rákeresve a Google keresője kidobja az LMP honlapját, ahol több mint 400 bejegyzés szerzője.

Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de érdemes felidézni: Gregor Bernadett története a színművészeti egyetemen történt bántalmazásokról aligha valamiféle kormányszimpátiától átitatott támadás a felsőoktatási intézmény ellen. Gregor korábban nyíltan kiállt a Jobbik mellett, a párt egyik hivatalos megemlékezésén a felszólalók mellett ő is színpadra lépett énekelni. Gregor Bernadett politikai hitvallása annyira nyilvánvaló volt már évekkel ezelőtt is, hogy az MSZP által kézivezérelt Hírklikk.hu is hangot adott nemtetszésének.