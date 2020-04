Álhírek középpontjába került a koronavírus-törvény és a gazdaságvédelem

Az elmúlt időszakban a legtöbb álhír a koronavírus-törvénnyel kapcsolatban jelent meg, ám a kormányzat gazdaságvédelmi intézkedései – ahogy már korábban is – továbbra is gyakori fake news téma volt. E két terület mellett az egészségügyi adatok kapcsán is jelentek meg megtévesztő hírek.