Albániába deportálnák az illegális migránsokat

A rendelkezéstől azt várják a brit politikusok, hogy elrettenti a La Manche csatornán átkelő bevándorlókat, ám a költsége rettentően magas, mivel a szigetországtól messze vinnék a migránsokat. Az albán külügyminiszter álhírnek minősítette az állítást, a brit belügyminiszter azonban kitart mellette, hogy folynak a tárgyalások a két ország között – írja a V4NA.

Nagy-Britannia drasztikus lépésre szánta el magát, mivel az Észak-Franciaországból érkező illegális migránsok száma egyre magasabb: hogy elrettentsék őket a La Manche-csatornán való átkeléstől, az országtól rendkívül messze, Albániába szállítanák őket. A The Times cikke alapján már megkezdődtek a tárgyalások a két ország miniszterei között arról, hogy egy befogadóközpontot létesítenének Albániában, ahová a tervek szerint szállítanák az illegális migránsokat egy héten belül azt követően, hogy Angliába érkeztek.

A lap értesülései szerint a migránsok deportálása igencsak költséges, fejenként 100 ezer fontra rúg utaztatásuk és elszállásolásuk. Egy meg nem nevezett brit miniszter azt nyilatkozta a lapnak, hogy jelenleg a migránsok külföldre történő szállításában van minden reményük, mivel semmilyen más módszer nem bizonyult sikeresnek. A két ország miniszterei közti tárgyalásokról szóló hírek azonban ellentmondásosak, Olta Xhaçka albán külügyminiszter ugyanis egyenesen fake news-nak minősítette a The Times cikkét, melyben az albániai befogadóközpontról ír.

Same old fake news this time in the front page of a respected paper as The Times! And btw I am not a „he” but a „she” who has always admired the quality of British media. Sad. pic.twitter.com/UVcaiGt3N3

A brit lap egy másik cikkében azt írja, hogy Priti Patel brit belügyminiszter kitart azon állítása mellet, mely szerint minden elő van készítve a bevándorlók külföldre történő szállításával kapcsolatban, és a miniszterek is megerősítették, hogy folynak a tárgyalások Albániával.

A migránsválság legújabb fejezete azt követően bontakozott ki, hogy Priti Patel a hét elején egyeztetett Gérald Darmanin francia belügyminiszterrel a kialakult helyzetről. A brit politikus Twitter-bejegyzése alapján több lehetséges lépést is megvitattak annak érdekében, hogy meghiúsítsák a halálos utat, amelynek csónakokkal vágnak neki a migránsok.

Last night I spoke to my French counterpart @GDarmanin to discuss the problem of small boats crossing the Channel.

We discussed a range of additional steps to tackle the problem and reiterated the importance of working together to make this deadly route unviable.

