Afroamerikaiak Bidennek: vagy fekete nőt jelöl alelnöknek, vagy elveszíti a választást

Afroamerikai hírességek hétfőn újabb nyílt levélben kérték Joe Bident, a demokraták várható elnökjelöltjét, hogy fekete amerikai nőt válasszon alelnök-jelöltjéül.

A több amerikai lap internetes oldalán is megjelent nyílt levelet több mint 100 afroamerikai híres férfi írta alá, a szórakoztatóipar és a sport világából. Köztük van, mások mellett, például Sean „Diddy” Combes rapper, Van Jones, a CNN hírtelevízió politikai kommentátora, vagy Ben Crump ügyvéd, aki a május végén egy minneapolisi rendőri intézkedés közben meghalt afroamerikai George Floyd családját képviseli.

A nyílt levélben az aláírók úgy fogalmaznak: Bidennek „muszáj” afroamerikai nőt választania alelnök-jelöltjéül, ellenkező esetben elveszíti az elnökválasztást.

A levelet a USA Today című lap szerint egy áprilisban közzétett nyílt levél aláírói iránt tanúsított „szolidaritásuk” jeleként fogalmazták meg az aláírók. Az áprilisi levelet csakis afroamerikai nők írták alá, arra szólítva fel Bident, hogy „ismerje fel a kor szavát” és afroamerikai nőt válasszon alelnök-jelöltjéül. Azt a levelet több mint 700-an írták alá, lelkipásztorok, orvosok, ügyvédek, hírességek.

Joe Biden várhatóan a héten jelenti be, hogy ki lesz az alelnök-jelöltje. Amerikai sajtójelentések szerint a jelöltek között van Susan Rice, az Obama-kormányzat volt nemzetbiztonsági tanácsadója, Kamala Harris kaliforniai szenátor, Karen Bass kaliforniai és Val Demings floridai képviselő, Keisha Lance Bottoms, Atlanta polgármestere, sőt, a republikánusokhoz közelálló Fox televízió szerint Biden gondolkodik a volt first lady, Michelle Obama jelölésében is. Obama elnök felesége azonban egyelőre kizárta ennek a lehetőségét. Valamennyi jelölt-aspiráns afroamerikai. A napokban – szintén sajtójelentések szerint – szóba került három nem afroamerikai politikus is: Elizabeth Warren massachusettsi szenátor, Gretchen Whitmer michigani és Michelle Lujan Grisham új-mexikói kormányzó neve is. Sőt: a Politico című lap nemrégiben napvilágra került információi szerint Biden gondolkodik Chris Dodd volt demokrata párti szenátor személyében is.

A nem afroamerikai jelöltek nevei visszatetszést keltettek befolyásos afroamerikai személyiségek körében. Több mint 100 afroamerikai nő a múlt héten szintén nyílt levélben bírálta Bident „a fekete nők iránti égbekiáltó tiszteletlenségért”.