Afrika nem készült fel a harmadik hullámra, nincs oltóanyag sem

A koronavírus-fertőzöttek lélekszámának emelkedése által sújtott Afrika, ahol szinte teljesen leállt az oltóanyagok szállítása, nem áll készen a világjárvány újabb hullámára – figyelmeztetett csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Számos afrikai kórház és klinika nincs felkészülve a súlyosan beteg paciensek számának drasztikus növekedésére – figyelmeztetett Matshidiso Moeti, a WHO Afrikáért felelős regionális igazgatója csütörtökön tartott online sajtóértekezletén. Az orvos végzettségű és közegészségügyre szakosodott Moeti kijelentette: a világjárvány harmadik hullámának veszélye „reális és erősödő” az afrikai kontinensen.

Afrikában – a WHO adatai szerint – jelenleg több mint 4,8 millió fertőzöttet és 130 ezer halálesetet tartanak nyilván, ez a világban regisztrált összes fertőzött 2,9 és az összes halálos áldozat 3,7 százaléka.

A WHO májusban végzett felmérése szerint a kontinens legtöbb államában nincs elegendő egészségügyi felszerelés és személyzet a koronavírus okozta Covid-19-betegek ellátására.

A legtöbb afrikai országban százezer lakosra jut egyetlen ágy az intenzív osztályon, de van, ahol még egyetlen ágy sincs.

Összehasonlításképpen: Németországban vagy az Egyesült Államokban több mint 25 intenzív ágy jut 100 ezer lakosra.

Moeti kijelentette: a WHO igyekszik szakemberekkel és alapvető egészségügyi felszerelésekkel segíteni a rászoruló afrikai országokat.

– Nem hagyhatjuk, hogy a betegek kezelésének rendszere összeomoljék – hangsúlyozta. Leszögezte: „jobban fel kell szerelnünk a kórházi és orvosi személyzetünket, hogy elkerüljük a fertőzöttek számának ellenőrizetlen növekedését és ennek a legsúlyosabb hatásait”.

Matshidiso Moeti kitért arra is, hogy a WHO számára jelenleg elsődleges fontosságú, hogy minél több embert oltsanak be. Afrikában eddig 31 millió ember kapta meg a vakcina első adagját, s csupán 7 milliót oltottak be a második dózissal is.

Az afrikaiak 2 százaléka kapott eddig egy adag oltást, míg a világ lakosságának 24 százaléka már be van oltva.

A WHO közleménye szerint az elmúlt két hétben

Afrikában 20 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma az előző két héthez képest.

– A világjárvány 14 országban súlyosbodik, és csak a múlt héten nyolc országban figyelték meg a fertőzöttek számának hirtelenszerű, 30 százalékos emelkedését – tette hozzá az ENSZ egészségügyi szervezete.

Kinshasában, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában május végén exponenciálisan nőtt a fertőzöttek száma – közölte csütörtökön a WHO helyi irodája.

A Dél-afrikai Köztársaságban, ahol a hivatalos adatok szerint a legsúlyosabb a járványhelyzet, megerősítették az egészségügyi korlátozásokat. A fertőzöttek száma itt meghaladja az 1,6 milliót, a haláleseteké pedig 56 439.

Ugandában a fertőzöttek száma egy hét alatt 131 százalékkal ugrott meg, egyebek mellett az iskolákban alakultak ki fertőzési gócok, és nőtt az egészségügyi dolgozók körében is a fertőzöttek száma. Angolában és Namíbiában szintén erősödik a járvány.

Az afrikai kontinensen vakcinahiány van, és szinte teljesen leálltak a szállítások

a WHO szerint, amely reméli, hogy a szegény országok oltáshoz segítésére létrehozott Covax program keretében újabb vakcinaszállítmányok érkeznek a következő hónapokban, egyebek mellett 80 millió adag az Egyesült Államokból.

Eddig 50 országba összesen 48,6 millió védőoltás érkezett és 31,4 milliót adtak be. A világ hat államában még meg sem kezdődött az oltási kampány, s ebből négy ország Afrikában található: Tanzánia, Burundi, Csád és Eritrea.