A szlovén nemzetiség megmaradását segítik a rábavidéki fejlesztések

Azok a fejlesztések, amelyek a Rábavidéken a magyar kormány támogatásával megvalósulnak, a Magyarországon élő szlovén nemzetiség megmaradását, identitásának és kultúrájának megőrzését segítik – hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken a Vas megyei Apátistvánfalván.

Soltész Miklós kiemelte: a koronavírus-járvány ellenére is folytatódtak a már megkezdett fejlesztések, például az apátistvánfalvai iskola tornatermének bővítése, amit 40 millió forinttal támogat a kormányzat.

Közölte: a Rábavidék helyben kidolgozott közösségi célokat is szolgáló gazdaságfejlesztési programja első ütemének megvalósítását Orfalu, Szakonyfalu, Felsőszölnök és Kétvölgy községekben idén 160 millió forinttal segítették.

Az államtitkár felsorolása szerint idén a szlovén nemzetiségi rádió műszaki fejlesztését ötmillió forinttal, a felsőszölnöki Kühár-emlékház tetőterének beépítését 7,4 millió forinttal, a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola épületének állagmegóvását, a tornaterem szigetelését 24,5 millió forinttal, az Országos Szlovén Önkormányzat hivatalának fejlesztésétét pedig 9,5 millió forinttal támogatták.

Soltész Miklós szólt arról is, hogy támogatni kívánják az apátistvánfalvai és a határ túloldalán a lendvai templom megújítását is, de szavai szerint a szükséges anyagiak előteremtéséről a két ország kormányának tárgyalnia kell, illetve megvizsgálják uniós forrás bevonásának lehetőségeit is.

Kissné Köles Erika, a magyar Országgyűlés szlovén nemzetiségi szószólója a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: az elmúlt tíz évben folyamatosan olyan fejlesztések valósultak meg a Rábavidéken amelyek a térségben élők életminőségét javítják.

Holecz Károly az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke úgy fogalmazott: az ez évre tervezett fejlesztések kilencven százalékban megvalósultak, illetve folyamatban vannak.