A kapitalista fehér felsőbbrendűségből ered, hogy az embernek szeretnie kell a munkáját, és annak során elvárás „megbízhatónak” és „lojálisnak” lenni – fejtette ki a BLM-mozgalom vancouveri szervezetének társalapítója a Twitteren. Cicely-Belle Blain nagy erőkkel küzd a fekete transzneműek jogaiért is – írja a V4NA Hírügynökség.

„A kapitalista fehér felsőbbrendűségből ered az az elképzelés, hogy az embernek szeretnie kell a munkáját, amit lelkesedéssel kell végeznie, illetve folyamatosan jól kell csinálnia, [akkor is] ha nem felel meg az igényeinek”. Ezt Cicely-Belle Blain, a Black Lives Matter (BLM-) mozgalom vancouveri szervezetének társalapítója fejtette ki a közösségi médiában.

I want to problematize the concepts of "reliability" and "loyalty" as desirable qualities in an employee.

It's part of capitalist white supremacy to believe that people should love their job or do it with enthusiasm, or even do it consistently "well" if their needs are not met

— Cicely Belle (@cicelybelle_xo) July 12, 2020