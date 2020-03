A járvány már 101 országban jelent meg

Összesen 105 427 fertőzöttet jelentettek világszerte, akik közül 3583 meghalt – közölte újságírókkal az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője, Fadela Chaib.

A legtöbb megbetegedést és elhalálozást Kínából, Dél-Koreából, Iránból és Olaszországból jelentették.

A hét végén négy újabb országban, Bangladesben, Bulgáriában, Moldovában és Paraguayban jelent meg a fertőzés.

Vasárnap Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója Twitter-üzenetben méltatta Olaszországnak a járvány megfékezése érdekében tett „bátor lépéseit”, amelyeket igazi áldozathozatalnak nevezett. Leszögezte egyúttal: a WHO szolidáris Olaszországgal, és támogatja.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök szombat éjjel írta alá azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, és 15 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be.