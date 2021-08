5 millió 637 ezer a beoltott, 72 az új fertőzött, nincs újabb elhunyt

A beoltottak száma 5 636 894 fő, közülük 5 475 471 már a második oltását is megkapta. 72 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 803 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így számuk változatlanul 30 032 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 750 955 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 28 816 főre csökkent.

79 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérjük, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A még be nem oltott időseket különösen kérjük, hogy vegyék fel az oltást! Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. Eddig 35 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 14 ezren már fel is vették azt – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A delta vírusmutáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább. Őket arra kérik, hogy regisztráljanak oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztrációt követő pár napon belül már időpontot is tudnak foglalni.

Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására is. A 12–17 éves korosztályban eddig 189 ezren regisztráltak oltásra és 152 ezren (80 százalék) már fel is vették azt. Az a szülő, aki iskolakezdésre szeretné beoltatni gyermekét, legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással teheti meg. Az érvényes regisztráció után a www.eeszt.gov.hu honlapon automatikusan lehet időpontot foglalni a kórházi oltópontra vagy a háziorvosnál, házi gyermekorvosnál is kérhető. Jelenleg két vakcina alkalmazható a 12–18 év közöttiek oltására: a Pfizer és a Moderna.

A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni az interneten vagy a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás.

Magyarország biztosítja az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is, ezzel tovább növeli hazánk járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon vehetik fel az oltást. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást. A Magyarországon oltakozni szándékozók mindenképpen vigyék magukkal az útlevelet, a személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot.

Jelenleg is tart a nemzeti konzultáció, amely keretében a kormány kikéri a magyar emberek véleményét a járvány utáni életről, többek között a gazdaság újraindítását, a munkahelyek védelmét és a családok további támogatását érintő kérdésekben. A konzultációs kérdőív online is kitölthető.

Az EU-n belüli utazásokhoz, nyaralásokhoz elérhető az uniós oltási igazolás. Azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, javasolják, hogy digitálisan töltsék le, vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást.

