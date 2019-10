35 milliós kártérítést kér az elhunyt kapitány családja

Benyújtották a családok a kártérítési igényt. A végleges számla később még sokkal nagyobb is lehet, mert ezt még csak a munkahelyi baleset miatt, a hajót üzemeltető cégtől kérik. A Viking Sigyn svájci tulajdonosa azonban ennél nagyságrendekkel nagyobb kártérítési igényre számíthat.

A ripost.hu arról ír, hogy osztanak és szoroznak az ügyvédek és a biztosítási szakemberek: mennyit ér egy emberélet, mennyivel lehet a családot kárpótolni az édesapa elveszítéséért?

Mekkora az az összeg, amellyel meg lehet váltani egy hajózásra szakosodott cég kárát, akinek forgalma jelentősen visszaesett, néhány hajóját pedig le kellett állítania egy olyan baleset miatt, amelyben valószínűleg nem is hibás?

Büntetőeljárás az ukrán kapitány ellen, kártérítési per a cég ellen

Amíg Jurij C. ellen zajlik a büntetőeljárás a 28 ember életét követelő hajóbaleset miatt, addig az áldozatok és jogi képviselőik a kártérítések összegén gondolkodnak. A két hajó, a Hableány és a Viking Sigyn május 29-én este ütközött a Margit-híd közelében. A nyomozás eddigi állása szerint a hatalmas szállodahajó nem vette észre a kis sétahajót, és maga alá gyűrte azt.

A Hableány fedélzetén utazó 33 koreai turistából és 2 fő személyzetből mindössze heten élték túl a balesetet. A halálos áldozatok családja mellett természetesen ők is számíthatnak kártérítésre az őket ért borzalmakért. A Hableány személyzete, Lombos László kapitány és Pethő János matróz családjának emellett még a munkabaleset miatt is jár pénz – első körben az ő hajójukat üzemeltető cégtől, és együtt fogják perelni a Viking-flottát üzemeltető társaságot.

Lányának fel kellett függesztenie a tanulást apja halála miatt

A lap úgy tudja, Lombos László lánya, Orsolya már be is nyújtott egy 35 millió forintos igényt édesapja munkáltatója felé, és Pethő János családja is hasonló nagyságrendű összeget kért a cégtől. A pénzre szükségük is lenne, többek között amiatt, mert a fiatal nő költséges képzésre jár, amit az édesapja támogatott. A halála óta pedig fel kellett függesztenie a tanulást.

„A munkabaleset miatt peren kívül igényeltünk a Panoráma Decktől egy összeget, aminek még nem történt meg a kifizetése” – erősítette meg az információt Gulyás Krisztián, a család ügyvédje.

„Ellenben a cég a baleset után átutalt a családnak egy gyorssegélyt, amiből fedezni tudták a hirtelen kiadásaikat. Nemrég pedig megegyeztünk, hogy közösen indítunk polgári jogi pert a Viking Cruises ellen. Tőlük már jelentősen többet fogunk kérni, mint a munkáltatótól” – tette hozzá.

A végösszeg 1 milliárd is lehet

Mindeközben a Panoráma Decknél is számolgatnak, és a kár végösszege meghaladja az 1 milliárd forintot.

„Konkrét összeget még nem tudok mondani, ugyanakkor sejteni lehet, hogy nem lesz apró tétel. A cég a 22 éve épített brandjét veszítette el a baleset miatt. A forgalmuk 40 százalékkal visszaesett a Hableány tragédiája óta. 5-6 hajójukat is ki kellett állítani a forgalomból, mert az utazási irodák június óta egyszerűen nem szerződnek 100 fő alatti hajóra. Tavaly még szép nyereségük volt, az idén ennek az összegnek a dupláját könyvelhetik el veszteségként„ – fejtegette Sógor Zsolt, a Hableány tulajdonosának ügyvédje.

”És akkor még nem vettük számításba magának a Hableánynak az árát, ami 100 millió forint, a temetés költségeit, és azt a kártalanítást sem, amit a munkahelyi balesetek miatt ki kell fizetni a cégnek” – jegyezte meg.

Ez pedig nem csak a Lombos László lánya által kért 35 millió lehet: hiszen a kapitánynak még rajta kívül van két gyermeke, akik elvileg szintén igényt tarthatnának ugyanennyi pénzre, és a szintén elhunyt Pető János is két gyermek édesapja volt.

A hajózás volt a kapitány élete

Lombos László már gyermekkorától fogva arról ábrándozott, hogy egyszer majd hajóskapitány lesz – sikerült megvalósítani élete álmát, de ez lett a végzete is. Igazi folyami hajós volt, a hajóvezetői vizsga megszerzése után kizárólag a Dunán hajózott. Szakmai körökben nagy tudású, tapasztalt szakembernek tartották. A magánélete viharosabban alakult, egy lánya született a volt feleségétől, és két tinédzser fia későbbi élettársától. A kapcsolat ez utóbbival is megszakadt, 5 éve egy újabb asszonnyal élt, a gyermekeivel viszont rendszeresen találkozott, mindent megtett értük. László 80 éves édesanyja is él még: kórházban fekszik mozgásképtelenül.

Azt a szakaszt, ahol a baleset történt, betéve ismerte, éjjel és nappal is rendszeresen hajózott arra. Amikor a tragédia éjjelén látta, hogy nagy a baj, nem is próbálta menteni a saját életét, fontosabb volt számára a kötelesség: minden erejével azon volt, hogy a Hableányt félrekormányozza, és kimenekítse a Viking Sigyn alól. A roncs napokkal későbbi kiemelésekor ott találták meg a holttestét a kapitányi fülkében. Lánya a ruhái alapján azonosította őt.

Százmilliókat is érhet egy emberélet

Amerikában sokmilliárdos kártérítési pereket nyernek gyászoló hozzátartozók a szerettük haláláért felelős cégek ellen. A philadelphiai kacsahajó-tragédia magyar áldozatai fejenként 16 millió dollárt, tehát 4 és fél milliárd forintot kaptak. A Viking anyaországában, Svájcban áldozatonként 300 ezer eurós, tehát 100 millió forintos kártérítés kiszabása a bírói gyakorlat.

Magyarországon is egyre nagyobb összegeket ítélnek meg a bíróságok: például a legendás veszprémi kézilabdázó, Marian Cozma meggyilkolása után a tetteseket 210 millió forint vagyoni kártérítésre, valamint 16 millió forintos nem vagyoni kártérítésre kötelezte a bíróság. A kolontári vörösiszap-katasztrófa után egy család elveszítette egy gyermekét, ezért a 32 millió kártérítést kellett fizetnie a Mal Zrt.-nek.