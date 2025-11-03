november 3., hétfő

Nemzetbiztonsági kockázat

1 órája

Tisza adatszivárgási botrány: Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el (videó)

A kormányfő összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt. A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet”– hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor miniszterelnök. 

Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent 

– tájékoztatott Orbán Viktor. 

A kormányfő bejelentette, hogy

elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.


 

 

