november 1., szombat

Marianna névnap

20°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bírálat

1 órája

Menczer Tamás szerint visszás, hogy Magyar Péter etikáról beszél

Címkék#etikai#kódex#Magyar Péter#Menczer Tamás

Etikai kódex aláírására kérte politikustársait Magyar Péter, amire Menczer Tamás sem hagyta szó nélkül. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint különösen visszás, hogy éppen az a Magyar Péter beszél etikáról és erkölcsről, aki „az igazságtól és a választási vereségtől fél”.

MW
Menczer Tamás szerint visszás, hogy Magyar Péter etikáról beszél

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

„Láttátok??? Azt láttátok, hogy amikor Magyar Péter erkölcsről, etikáról meg etikai kódexről beszélt, megrepedt a mennyezet, és elkezdett hullani a vakolat a stúdióban?” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter teljesen hiteltelen, amikor tisztességről beszél.

20250907_095828_HBCP4583
Magyar Péter, aTisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás:  MW

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója élesen bírálta Magyar Péter legutóbbi videóját, amelyben a Tisza Párt elnöke politikustársait etikai kódex aláírására kérte fel – írja a Magyar Nemzet.

Ez olyan, mintha Pablo Escobar lenne a kábítószer-ellenes harc reklámarca. Vagy Magda Marinko lenne a gyilkosságok elleni küzdelem szószólója

– fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter „a rendszerváltás utáni magyar politikatörténet legnagyobb átverésére készült”.

A kommunikációs igazgató hozzátette: „Az ember, aki mindenről hazudott – beleértve a mentelmi jogát is –, most etikáról beszél. Az ember, akit a saját volt felesége nem vesz emberszámba, hanem képződménynek nevez, tisztességről prédikál.”

A politikus szerint Magyar Péter mindezt azért teszi, mert fél – „az igazságtól és a választási vereségtől”.

Bejegyzését így zárta:

Én nem szeretem Magyar Pétert, gondolom, ezzel nagy titkot nem árultam el, de annyira szánalmas, lehet, eljutok odáig, hogy megsajnálom. De még nem tartok ott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu