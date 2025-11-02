Magyar Péter letagadja a saját szakértőit, akik a megszorításokról beszélnek (videó)

Saját szakértőit is letagadva próbál menekülni Magyar Péter, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban napvilágot látott, adóemelést, nyugdíjsarcolást, sorkatonaság bevezetését célzó tiszás terveket cáfolja. Magyar Péter jobb híján most azt állítja, hogy Petschnig Mária Zita, Kéri László, Surányi György, Dálnoki Áron nem a Tisza szakértői, dacára annak, hogy rendre tartanak előadást és vesznek részt tiszás rendezvényeken – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Magyar Péter és Tarr Zoltán

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Általunk nem ismert embereket neveznek a Tisza szakértőinek

– írta nemrégiben saját Facebook-oldalán a pártelnök, miután egy videóban a különböző tiszás rendezvényeken magukat „függetlennek” mondó tanácsadók beszélnek adóemelésről és nyugdíjcsökkentésről. A helyzet pikantériája, hogy korábban maga Magyar Péter közölte, hogy a szakértők a Tisza álláspontját képviselik.

A Tisza Párt tanácsadói többször elszólták magukat

Azt is állította a Tisza elnöke, hogy szakpolitikai kérdésekben nem ő fog dönteni.

Nem Magyar Péter fogja eldönteni, dolgoznak a szakpolitikai munkacsoportjaink, de nem én döntöm el

– szögezte le.

Az alábbi videóban az is halható, amint Magyar Péter közli,

akik fellépnek a tiszás rendezvényeken, természetesen a párt álláspontját képviselik.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy ha valaki a Tisza alelnökeként szólal fel vagy egy Tisza-munkacsoport vezetőjeként, akkor amit mond, irányadónak tekinthető.

Azt pedig, hogy a Tisza kormányprogramját nem a párt írja, Tarr Zoltán alelnök, EP-képviselő is elismerte egy fórumon.

A Tisza Párt szakértői több megszorító javaslatot is megfogalmaztak, köztük az egykulcsos adó eltörlését, a társasági adó emelését, a 13. havi nyugdíj megszüntetését és a családtámogatások csökkentését. Az etyeki fórumon progresszív adóemelésről is beszéltek, ezekről bővebben ITT olvashat.