Ismét hazugságokat terjeszt Magyar Péter

„Végső elkeseredés…” – így kezdte bejegyzését Németh Balázs frakciószóvivő, aki szerint Magyar Péter ismét lenézi és megalázza még saját követőit is - vette észre a Magyar Nemzet.

Mint Németh Balázs írta, a Tisza Párt elnöke a Facebookon azzal próbálja megtéveszteni az embereket, hogy a Fidesz be akarja vezetni a sorkatonaságot.

„Ami természetesen hazugság”

– fogalmazott Németh Balázs, hozzátéve:

Magyar Pétertől „nem is várhatunk mást”. A szóvivő szerint az igazság az, hogy egész Európában Magyar Péter néppárti főnökei, Ursula von der Leyen és Manfred Weber vezénylik a háborúpárti különítményt.

Németh Balázs emlékeztetett: azokban az országokban, ahol az Európai Néppárt tagpártjai vezetik a kormányt, valóban sorra vezetik vissza a kötelező katonai szolgálatot. „A Tisza is az Európai Néppárt tagja, így egyértelmű elvárás Magyar Péterrel szemben, hogy ha lehetősége lesz rá, azonnal katonai szolgálatra kötelezze a magyar fiatalokat”

– tette hozzá.

