Újabb merénylet terveztek Donald Trump ellen?
Fokozott biztonsági intézkedések mellett hagyta el vasárnap Palm Beachet Donald Trump amerikai elnök, miután a titkosszolgálat egy gyanús vadászállványt fedezett fel a repülőtér közelében.
Donald Trump elnök vasárnap a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren gyorsan felszállt az Air Force One fedélzetére, a szokásos nagylépcsős beszállás helyett a gép kisebb, hátsó lépcsőjét használva – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője. A döntés hátterében a repülőtér környékén életbe léptetett fokozott biztonsági intézkedések álltak – írja a Fox News forrásaira hivatkozva az Origo.
A szigorításokra azt követően került sor, hogy a titkosszolgálat egy gyanús vadászállást fedezett fel a Palm Beach nemzetközi repülőtér közelében, olyan helyen, ahonnan jó rálátás nyílt az Air Force One-ra a gép felszállása és leszállása idején.
A Fox News elsőként számolt be az esetről, amelyet a hatóságok „potenciális mesterlövészállásként” kezelnek. Senkit sem tartóztattak le, és egyelőre nem tudni, ki helyezte el a szerkezetet. Kash Patel, az FBI igazgatója közölte, hogy az ügynökség átvette a nyomozás irányítását, és jelenleg is vizsgálja a helyszínt.
Mielőtt az elnök visszatért West Palm Beach-re, a USSS egy emelt vadászállványnak tűnő szerkezetet fedezett fel az Air Force One leszállási zónájának látóterében. A helyszínen nem találtak senkit, de az FBI minden bizonyítékot összegyűjt, és mobil elemző egységeit is bevetette
– nyilatkozta Patel.
Anthony Guglielmi, a Titkosszolgálat (USSS) kommunikációs igazgatója megerősítette, hogy az FBI mellett a Palm Beach megyei rendvédelmi szervek is részt vesznek a vizsgálatban. „A vadászállványt a Trump elnök érkezése előtti előzetes biztonsági előkészületek során fedezték fel. Az eset nem befolyásolta az elnök mozgását, és a helyszínen senkit sem találtak” – mondta Guglielmi. A tisztviselő hozzátette:
Bár nem hozhatunk nyilvánosságra részleteket a felfedezett tárgyról vagy annak rendeltetéséről, az eset jól mutatja, mennyire fontosak a többrétegű biztonsági intézkedéseink.