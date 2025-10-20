Újabb merénylet terveztek Donald Trump ellen?

Donald Trump elnök vasárnap a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren gyorsan felszállt az Air Force One fedélzetére, a szokásos nagylépcsős beszállás helyett a gép kisebb, hátsó lépcsőjét használva – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője. A döntés hátterében a repülőtér környékén életbe léptetett fokozott biztonsági intézkedések álltak – írja a Fox News forrásaira hivatkozva az Origo.

A szigorításokra azt követően került sor, hogy a titkosszolgálat egy gyanús vadászállást fedezett fel a Palm Beach nemzetközi repülőtér közelében, olyan helyen, ahonnan jó rálátás nyílt az Air Force One-ra a gép felszállása és leszállása idején.

A Fox News elsőként számolt be az esetről, amelyet a hatóságok „potenciális mesterlövészállásként” kezelnek. Senkit sem tartóztattak le, és egyelőre nem tudni, ki helyezte el a szerkezetet. Kash Patel, az FBI igazgatója közölte, hogy az ügynökség átvette a nyomozás irányítását, és jelenleg is vizsgálja a helyszínt.

Mielőtt az elnök visszatért West Palm Beach-re, a USSS egy emelt vadászállványnak tűnő szerkezetet fedezett fel az Air Force One leszállási zónájának látóterében. A helyszínen nem találtak senkit, de az FBI minden bizonyítékot összegyűjt, és mobil elemző egységeit is bevetette

– nyilatkozta Patel.

🚨 BREAKING: The US Secret Service has uncovered a "suspicious HUNTING STAND" with DIRECT line of sight to where President Trump exits Air Force One at Palm Beach International Airport



Reportedly set up "MONTHS AGO."



They will never stop going after him. Trump is in Florida NOW… pic.twitter.com/2m67HGxpcJ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 19, 2025

Anthony Guglielmi, a Titkosszolgálat (USSS) kommunikációs igazgatója megerősítette, hogy az FBI mellett a Palm Beach megyei rendvédelmi szervek is részt vesznek a vizsgálatban. „A vadászállványt a Trump elnök érkezése előtti előzetes biztonsági előkészületek során fedezték fel. Az eset nem befolyásolta az elnök mozgását, és a helyszínen senkit sem találtak” – mondta Guglielmi. A tisztviselő hozzátette: