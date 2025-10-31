Új korszak kezdődik Magyarország számára (videó)

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO ) közgyűlését követően többek között azeri, georgiai és üzbég kollégájával is kétoldalú megbeszélést folytatott - írta a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter nagy dolognak nevezte, hogy Üzbegisztán készülő atomerőművében nagy valószínűséggel a magyar szárazhűtéses technológiát fogják felhasználni.