október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Belső válság

1 órája

Idén sem mutatják be a tiszás jelölteket, nem találnak elég embert

Címkék#Békemenet#Tisza Párt#Deák Dániel#Magyar Péter

Nincs elég embere a Tisza Pártnak, akit el tudna indítani a jövő évi választásokon, ezért lett fontos a pártelnöknek, hogy bizonygassa: többen voltak az október 23-i rendezvényén, mint a Békemeneten. A XXI. Század Intézet vezető elemzőjének információi szerint csak jövőre tudja megnevezni az ellenzéki párt, kiket indítana el a szavazók megnyeréséért, és a tervezett előválasztásból sem lesz semmi, mert nem tudnak kiállítani a választókerületekben elég megfelelő jelöltet.

MW

Már érthető, miért próbálja egyre kínosabban bizonygatni Magyar Péter, hogy a Békemeneten szerinte kevesen voltak, ugyanis ezzel akarja elfedni a Tisza belső válságát: idén már nem tudja megnevezni a jelöltjeit, nincsen elég embere – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel, írja a Magyar Nemzet.

MAGYAR Péter
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Hősök terén 2025. október 23-án
Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett:

Október 15-én számoltam be arról, hogy az informátoraim szerint a 316 jelöltből (105 egyéni körzetben ígért 3-3 jelöltet + Magyar Péter a 12. kerületben indul) eddig csupán alig 30 jelöltje van meg Magyar Péternek, tehát szinte sehogy sem állnak a jelöltállítással.

Emlékezetes, korábban szeptember 30-ra ígérte a jelöltek bemutatását, azonban el kellett halasztania, mert olyan kevés embert találtak.

Az elemző felidézte: a hozzá eljutott üzenetváltásban csupán „kólás doboznak” nevezi Magyar Péter a jelölteket, mivel szerinte nincs is többre szüksége, úgysem fogja őket engedni megszólalni. Elég lesz, ha a nevüket és az arcukat adják a jelöltséghez, ennél többet érdemben nem kell csinálniuk.

Mindez egy igazán arrogáns és lenéző hozzáállás sokak szerint a pártban, ami miatt komoly ellenérzés is kialakult Magyar Péterrel szemben.

– Szintén beszámoltam róla, hogy miután a töredéke van meg csupán a jelölteknek, pedig korábban már szeptember 30-ra ígérte a bemutatásukat, Magyar Péter már elhatározta, hogy végül nem lesz semmilyen előválasztás a Tiszában. Örülnek, ha egyáltalán össze tudják szedni a 105 jelöltet. A hamis indok is megvan már: ismét a Fideszre fogják, miszerint félnek, hogy „feltörik” az előválasztási rendszerüket – mutatott rá Deák Dániel.

Mindezt most a Telex is megerősítette: a jelenlegi elképzelés szerint

csak az utolsó pillanatban, 2026 elején akarják bejelenteni a 106 egyéni jelölt nevét, és nem feltétlen mindenkit a pályázat segítségével választanának ki.

Magyar Péter tehát már a párton belül is elismerte, idén már nem tudják megnevezni a 106 egyéni jelöltet, emellett nem pályáztatni fogják ezeket az embereket, hanem egyszerűen kiválasztani, hiszen nem lesz meg a 3-3 jelölt minden körzetben, így nem lesz kik között lefolytatni az előválasztást.

– Mindez azt jelenti, hogy komoly belső válságtól szenved a Tisza, éppen ezért próbálja mindenféle manipulatív fotóval és álhírrel azt bizonygatni Magyar Péter, hogy többen voltak az ő rendezvényén, mint a Békemeneten, ezzel akarja elfedni ezeket a problémákat – összegzett Deák Dániel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu