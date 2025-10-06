2 órája
Magyar Péterék adatszivárgási botránya újabb ukrán kapcsolatra világított rá
A Tisza Párt mobilalkalmazásából csaknem húszezer ember személyes adatai szivárogtak ki. A Magyar Nemzet cikke szerint a fiaskó nem csak azoknak kellemetlen, akiknek a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, hanem Magyar Péteréknek is, hiszen kiderült egy újabb ukrán kapcsolatuk is. A történtekre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit
– mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán, miután a Tisza Párt mobilalkalmazásából közel húszezer ember személyes adatai szivárogtak ki, írja a Magyar Nemzet.
A lap cikke szerint nem ez az első eset, hogy Magyar Péter pártjától személyes adatok szivárognak ki. Korábban már nyilvánosságra kerültek a baloldali párttól több száz aktivistájuk adatai, akiket ráadásul becsmérlő módon listáztak.
A Tisza Világ alkalmazásból most kiszivárgott hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint
- a felhasználók neve,
- anyja neve,
- lakcíme,
- e-mail-címe
- és telefonszáma.
Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.
Ráadásul az is kiderült, hogy az alkalmazás mögött egy ukrán cég állhat.
Mindezt Magyar Péter nem tagadta.