Eltüntetik a tiszás mobilalkalmazás ukrán bizonyítékait?

Súlyos adatszivárgás történt a Tiszánál: a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából közel húszezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra, és láthatók most is – idézi fel az előzményeket a Magyar Nemzet cikke.

Az adatszivárgási ügyben hasonló megoldáshoz folyamodott az adatbázis egy másik fontos szereplője, Radnai Márk is

Forrás: Magyar Nemzet

A kiszivárgott adatbázis arra utal, hogy az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Az Index szerint a férfi ungvári és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját. Felmerül annak a gyanúja is, hogy az össze tiszás adata ukrán kézbe került.

A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy a masszív adatszivárgás után

Tokar törölte magát a LinkedIn nevű üzleti-szakmai közösségi oldalról, vagyis megpróbál eltűnni

Az ukrán férfiról először, hétfőn, az Index írt, amikor a lap arról számolt be, hogy Magyar Péterék Tisza Világ elnevezésű telefonos alkalmazásából megközelítőleg húszezer Tisza-szimpatizáns több adata – így neve, telefonszáma, e-mail-címe, adott esetben lakhelye, anyja neve – került ki az internetre.